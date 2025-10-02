Hansi Flick no cuenta con él, pero el Barça ya ha rechazado ofertas de 30 millones de Arsenal y PSG por Dro

El FC Barcelona sigue siendo una cantera inagotable de talento y uno de los nombres que más comentarios está generando en la dirección deportiva es el de Dro, joven centrocampista que ya ha debutado con el primer equipo. Su situación es peculiar: Hansi Flick todavía no confía plenamente en él, pero desde el club son muy conscientes de que tienen en sus manos a un futbolista con un potencial descomunal.

En el único partido en el que ha podido contar con minutos importantes, frente a la Real Sociedad, no acabó de brillar. A Dro le costó adaptarse al alto ritmo de juego y sufrió en la circulación de balón. Flick considera que todavía debe crecer, aprender y ganar experiencia antes de ser una pieza relevante en sus esquemas. Sin embargo, la dirección deportiva no tiene dudas: se trata de un jugador que, con paciencia, puede convertirse en una estrella mundial.

Arsenal y PSG, dispuestos a pagar 30 millones por Dro

La confianza del Barça en Dro ha quedado clara en los últimos meses. Según informa TBR Football, clubes de primer nivel como Arsenal y Paris Saint-Germain ya han llamado a las puertas del Camp Nou para preguntar por el centrocampista. Ambos habrían llegado a presentar ofertas que rondaban los 30 millones de euros, una cifra muy importante tratándose de un futbolista que apenas ha tenido protagonismo en el primer equipo.

A pesar de ello, en la dirección culé ni siquiera se plantearon la venta. Consideran que es un activo estratégico y que desprenderse de él ahora sería un error histórico. Para el Barça, Dro no es solo una apuesta de futuro, sino también una muestra de que siguen confiando en los jóvenes talentos de la Masía como pilar de su proyecto deportivo.

Flick pide paciencia, Deco lo protege

La realidad es que Hansi Flick pide calma y tiempo para moldear al jugador. Cree que necesita más intensidad defensiva y adaptación al ritmo de la élite, mientras que Deco se mantiene firme en la idea de blindarlo. La negativa a escuchar ofertas millonarias demuestra que en el Camp Nou lo consideran una pieza muy valiosa a medio plazo.

Así pues, aunque Flick todavía no lo utilice como titular, el Barça ya ha dejado claro que no quiere perder a Dro, un diamante en bruto que puede marcar época en el futuro.