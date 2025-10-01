Hansi Flick pone punto final a su historia en el Barça porque con él son uno menos

El FC Barcelona sigue buscando soluciones para encajar todas las piezas de su proyecto deportivo y económico, y una de las decisiones más inmediatas parece estar relacionada con Roony Bardghji. El joven futbolista, fichado como una de las grandes apuestas de futuro, no ha logrado convencer en sus primeras oportunidades con el equipo de Hansi Flick y ya se empieza a hablar de una salida anticipada.

En apenas dos partidos disputados, Bardghji ha mostrado un nivel muy por debajo de lo que exige el Barça. Su aportación ofensiva ha sido prácticamente inexistente: apenas un par de disparos poco peligrosos y nula capacidad de generar desequilibrio en los metros finales. Un rendimiento que ha hecho saltar las alarmas en el cuerpo técnico, que esperaba mucho más de él y se ha encontrado con un jugador apagado, tímido y sin confianza.

Hansi Flick lo tiene claro: no cuenta con Roony Bardghji

Según informan fuentes cercanas al vestuario culé, Hansi Flick ha perdido la fe en el atacante sueco en tiempo récord. En solo dos partidos, el técnico alemán ha llegado a la conclusión de que Roony Bardghji no está preparado para competir al nivel que exige el Barça y, en consecuencia, considera que lo mejor para todas las partes es buscarle una salida cuanto antes.

El riesgo es evidente: si Bardghji sigue acumulando minutos sin brillar, su valor de mercado podría caer en picado y dejar de ser atractivo para los equipos interesados. Por ello, el club estudia la posibilidad de un traspaso rápido con opción de recompra, una fórmula que permitiría al Barça recuperar al futbolista en el futuro si finalmente explota su potencial.

Un fichaje que no ha encajado en el proyecto

El Barça invirtió en Roony Bardghji con la idea de que pudiera convertirse en un complemento de lujo para la delantera, pero la realidad es que no ha dado señales de adaptación. Ni en lo futbolístico ni en lo mental parece estar preparado para soportar la presión de vestir la camiseta azulgrana.

Así pues, salvo giro inesperado, la etapa de Bardghji en el Barça está prácticamente acabada antes de empezar. Hansi Flick lo tiene claro: con él en el campo, el equipo juega con uno menos, y el club ya trabaja en fórmulas para cerrar su adiós en el próximo mercado.