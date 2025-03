Joan Laporta abre una negociación en el Brighton, fichaje para el Barça

Joan Laporta sigue barajando seriamente la posibilidad de incorporar a un nuevo arquero durante el verano, ya que la portería es una de las posiciones que más preocupación generan en el Barça ahora mismo. Las razones son evidentes, y es que hay dudas con la recuperación de Marc-André ter Stegen, quien todavía no tiene una fecha para poder volver a ejercitarse con normalidad, y mucho menos para volver a jugar algún encuentro.

Sufrió una grave lesión de la que sigue recuperándose, y no está claro que pueda volver a su mejor nivel, considerando que ya no es precisamente joven. Wojciech Szczesny ha sido el elegido por Hans-Dieter Flick para cubrir su baja, pero no ha acabado de convencer por completo con sus actuaciones, y tendría casi decidido que colgará los guantes otra vez en junio. Por su parte, Iñaki Peña ya está en contacto con otras escuadras para dejar el Spotify Camp Nou.

Le ha sentado peor que mal perder la titularidad, y ha tenido algunos encontronazos con ‘Hansi’ que provocan que esté más fuera que dentro del club, al tener un contrato válido por apenas 12 meses más. Y aún no se ve preparados a Ander Astrálaga, Diego Kochen, Eder Aller, Iker Rodríguez o Aron Yaakobishvili, jóvenes talentos de La Masía, para dar el salto al primer equipo. Por lo que Deco puede apostar por firmar a un portero, y aquí ha aparecido el nombre de Bert Verbruggen.

Han estado siguiendo con atención al guardameta del Brighton desde la pasada campaña, aprovechando que Ansu Fati estaba en la plantilla, y no se perdieron ningún partido. Y dentro de los cracks de ‘las gaviotas’ que más impactaron a los ojeadores se encontraba este prometedor arquero, que firmó grandes actuaciones en las que hizo valer su envergadura, su mando en el área, su juego aéreo y sus reflejos. Y en especial, algo que gustó mucho en el seno del Barça fue su fenomenal juego con los pies, algo que es esencial.

Laporta ha recibido informes muy recomendables del futbolista holandés, que ya es el titular en la selección absoluta de los Países Bajos, y aseguran que puede ser el perfecto sucesor para Ter Stegen.

Además, Verbruggen debería de estar disponible por unos 30 millones de euros como máximo.