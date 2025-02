Joan Laporta sorprende con un fichaje tapado para el Barça en la Juventus

El Barça tiene intención de seguir fiel a su política de traer a jugadores a coste cero, que puedan ser interesantes para reforzar la plantilla y con los que pueda sacar una importante plusvalía en el caso de ser traspasados en un futuro. Durante los últimos años han aterrizado muchos futbolistas gracias a esta política, y algunos han funcionado a la perfección, como Íñigo Martínez, Eric García o Andreas Christensen, que siguen en la plantilla de Hans-Dieter Flick.

Otros, en cambio, duraron poco tiempo, como Ilkay Gündogan o Franck Kessié, pero dejaron un buen recuerdo, mientras que Sergio ‘el Kun’ Agüero apenas pudo jugar, y se vio obligado a retirarse. Y Joan Laporta y Deco han encontrado un nuevo candidato que creen que puede resultar útil y ser de gran ayuda gracias a la experiencia y a las cualidades que atesora. Hablamos de Weston McKennie, que tiene prácticamente un pie y medio lejos de la Juventus.

No ha acabado de consolidarse en los planteamientos de Thiago Motta, pese a que ha mostrado un buen nivel siempre que ha estado en el terreno de juego, y así lo reflejan las cinco dianas y las tres asistencias que ha registrado, unas cifras muy buenas considerando que es centrocampista. Queda libre en junio, y hasta la fecha no hay noticias sobre una posible renovación, por lo que en el Spotify Camp Nou no lo pierden de vista.

Aunque no sea una prioridad, en el Barça están muy atentos a la situación del norteamericano, que llegó a Europa de la mano del Schalke 04 cuando cumplió la mayoría de edad, y que también tuvo un breve paso por la Premier League, defendiendo los colores del Leeds United. Su rol ideal es como mediocentro o como pivote defensivo, por lo que podría cubrir la posible baja de Frenkie de Jong, e incluso puede actuar como lateral, una zona donde Flick ha tenido muchos problemas a la hora de hacer rotaciones.

Ya se han producido los primeros acercamientos con McKennie y su agente, que han hecho saber que están totalmente abiertos a estudiar un traslado a La Liga EA Sports, y cambiar Turín por Barcelona.