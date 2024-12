Jonathan Tah se carga a dos jugadores del Barça, fichaje cerrado y dos salidas cantadas

Jonathan Tah será el primer fichaje del Barça la próxima temporada, algo que está prácticamente confirmado. Todavía no se ha hecho oficial, pero el anuncio puede llegar en cuestión de una semana, pues desde el próximo 1 de enero será libre para negociar con otras escuadras. Y aunque ha recibido muchas ofertas y ha sido tentado por las escuadras más poderosas del continente, en todo momento ha tenido claro que quiere irse con Hans-Dieter Flick.

Una cosa que Joan Laporta y Deco han aprovechado para cerrar un acuerdo con el experimentado zaguero, que ya ha trasladado al Bayer Leverkusen que no renovará su contrato, el cual finaliza en junio. Su futuro se encontrará en La Liga EA Sports, y más concretamente en el Spotify Camp Nou, donde se espera que tenga un papel importante. Pero todavía no han trascendido más detalles, como, por ejemplo, cuál será su sueldo, ni qué dorsal utilizará.

Lo que sí está claro es que el canterano del Hamburgo se cobrará dos víctimas, que se verán obligadas a hacer las maletas para poder hacer hueco en la plantilla, y que en caso de quedarse no tendrán minutos. El primero en irse será un Eric García que no esperará a verano, y que ya está en la lista de transferibles. Escucharán todas las ofertas que lleguen, y la intención es poder perderlo de vista definitivamente en el mercado de invierno.

No cuenta para Flick, y no ha ayudado a convencer con las actuaciones que ha realizado, cometiendo algunos errores infantiles que son imperdonables. Pero no se irá solo del Barça, y es que Andreas Christensen también figura entre los candidatos a decir adiós. Finaliza contrato en 2026 y no tiene ningún pacto para renovarlo. Aparte se encuentra lesionado todavía desde el pasado mes de agosto, lo que le ha impedido poder estrenarse en la actual campaña.

Con estas dos despedidas, Laporta y Deco no solamente confían en poder obtener unos ingresos considerables, cercanos a los 50 millones de euros, sino que también esperan dejar espacio a Tah, que está previsto que sea un jugador muy importante para ‘Hansi’.