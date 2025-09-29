Jorge Mendes ha llamado a dos clubes de la Premier League para ofrecer a Marc Casado

El futuro de Marc Casadó empieza a alejarse del FC Barcelona. El mediocentro, consciente de que tendrá muy pocas oportunidades en el conjunto culé, ha tomado una decisión clave en su carrera: ponerse en manos de Jorge Mendes para encontrar un nuevo destino. El joven futbolista entiende que ni Frenkie De Jong ni Marc Bernal le dejarán demasiado espacio para crecer y busca un escenario donde pueda tener minutos de forma regular y así desarrollarse como futbolista.

Y es que el propio Jorge Mendes ya se ha puesto manos a la obra para encontrar acomodo a Casadó en la Premier League, un campeonato que, por sus características físicas y su ritmo de juego, parece ideal para las cualidades del canterano azulgrana. El agente portugués mantiene la convicción de que Inglaterra puede ser la mejor plataforma para que su representado dé el salto definitivo en su carrera profesional.

Wolverhampton y Chelsea, los primeros en escena

El primer club en la lista es el Wolverhampton Wanderers, con el que Mendes mantiene lazos muy estrechos desde hace años. Los Wolves estarían dispuestos a valorar seriamente la incorporación de Casadó y podrían llegar a presentar una oferta que rondaría entre los 30 y los 45 millones de euros. Una cifra que, en caso de llegar a las oficinas del Camp Nou, no sería rechazada con facilidad, teniendo en cuenta la situación económica del club.

La otra opción sobre la mesa es el Chelsea, que lleva tiempo siguiendo al joven mediocentro y considera que tiene margen de sobra para hacerse un hueco en la plantilla. En Stamford Bridge ven a Casadó como una apuesta de futuro y estarían abiertos a buscarle sitio de cara al próximo mercado. El propio futbolista no ve con malos ojos un cambio de aires, consciente de que necesita minutos para consolidarse en la élite. Su prioridad es crecer, ganar experiencia y, por supuesto, mejorar sus ingresos.

Así pues, con Mendes moviendo los hilos y dos clubes ingleses dispuestos a escuchar, el futuro de Marc Casadó apunta cada vez más a la Premier League, donde podría dar un paso decisivo en su carrera lejos del Barça.