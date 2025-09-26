Pedri ha pedido a Hansi Flick que no vuelva a jugar, con él, el equipo tiene un jugador menos

En can Barça se acerca uno de los primeros momentos complicados y tensos de la temporada. El conjunto blaugrana ve llegar un tramo de tres partidos en el que se va a tener que enfrentar en apenas una semana a equipos como Real Sociedad y PSG en Champions. Marcando la primera gran semana de la temporada, la cual puede acabar marcando seriamente el devenir de estos primeros meses de campaña. Y el problema llega acompañado de varias bajas muy sensibles en la línea ofensiva del equipo, donde ni Fermín, ni Gavi ni Lamine están disponibles o en plenas facultades.

En este sentido, Flick tiene claro que ante el PSG, va a ser Dani Olmo el que salga de inicio. El de Terrassa viene de un buen momento futbolístico y no puede prescindir de él en el primer gran partido del año. Sin embargo, como bien sabe el germano, Olmo no puede jugar tres partidos consecutivos sin asumir un grave riesgo de lesión. Por lo que ha tenido que buscar soluciones de emergencia para evitar caer en un riesgo excesivo con el ex del Leipzig.

Raphinha no satisface a Pedri

Ante la limitación de minutos de Olmo, Flick está obligado a improvisar una solución. Y esta pasa por volver a poner a Raphinha en la posición de mediapunta. Un plan que no gusta ni un pelo a Pedri, que en los minutos que ha compartido con el brasileño como diez, no se ha sentido nada cómodo. Algo que ya habría transmitido al entrenador alemán, que siempre tiene muy en cuenta lo que le dice Pedri.

Con Raphinha falta control y presencia en la medular

Si bien es cierto que el brasileño tiene calidad de sobra para actuar por dentro como mediapunta, todavía le falta esa calma y esa facilidad para combinar en corto con sus compañeros, para ser una opción verdaderamente viable. Y esas carencias son lo que más molestan a un Pedri que con Raphinha como diez se siente solo y sin un acompañante en el centro del campo.

Así pues, Pedri ya le ha dejado claro a Hansi Flick que no quiere tener que jugar con Raphinha como mediapunta. Tener ahí al brasileño es como jugar con uno menos en ciertas ocasiones y por este motivo prefiere que se busquen otras alternativas como lo puede ser Dro, o él mismo.