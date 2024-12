Kimmich no es bienvenido en el vestuario del Barça, muchos jugadores piden a Laporta que no lo traiga

Joshua Kimmich aún se mantiene como un objetivo primordial para Hans-Dieter Flick, que no consigue olvidarse de su antiguo pupilo. No deja de insistir a Joan Laporta y a Deco para que no dejen escapar esta oportunidad, y que acaben fichándolo para reforzar al Barça. Sería un golpe de efecto brutal, al incorporar a un futbolista de talla mundial, y por el que pelean las escuadras más poderosas de Europa, como el Manchester City, el Liverpool, el Arsenal, el Paris Saint-Germain o el Inter de Milán.

Y por supuesto, el Bayern de Múnich también está poniendo toda la carne en el asador para evitar que uno de sus capitanes y de sus líderes haga las maletas el próximo 30 de junio sin dejar absolutamente nada en las arcas. Pero hasta ahora todos los intentos que han realizado han acabado resultandos estériles, y ha rechazado las propuestas que le han presentado. Parece que no está interesado en renovar, y que da por finalizada su estancia allí.

‘Hansi’ no tiene ni la más mínima duda de que sería un refuerzo espectacular, gracias a su increíble nivel, su jerarquía y su capacidad para ocupar diversas demarcaciones, además, lógicamente, de poder llegar de forma totalmente gratuita. Pero en el vestuario del Spotify Camp Nou no lo acaban de ver tan claro, y ya hay diversos futbolistas que se han atrevido a pedir al presidente que no lo traiga, pues podría perjudicar la progresión de dos talentos de La Masía.

Entre los cracks que se han mostrado reacios a la incorporación de Kimmich nos encontramos con Pedri, Gavi, Alejandro Balde o Lamine Yamal, que han querido proteger a Marc Casadó y a Marc Bernal, quienes ya han demostrado estar preparados para poder ser induscutibles en el primer equipo, y heredar el testigo que dejó Sergio Busquets. Esto hace que la llegada del canterano del Stuttgart ya no sea necesaria en el Barça.

Aconsejan a Laporta y a Deco que se olviden de él, y se ahorren el sueldo que exigiría, para invertir el poco dinero que existe en la firma de otros futbolistas mucho más necesarios.