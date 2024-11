Laporta tiene un tapado en Alemania para reforzar el ataque del Barça

El Barça está buscando refuerzos para la delantera, una zona en la que Hans-Dieter Flick se está encontrando con muchos problemas. El gran nivel que han mostrado Raphinha Dias, Lamine Yamal y Robert Lewandowski es digno de elogio, pero la realidad es que no disponen de recambios de garantías para ninguno de ellos. Y cuando no están disponibles, su ausencia se nota en exceso, como se pudo comprobar en la derrota contra Osasuna hace un par de meses.

Los suplentes no dan la talla, y están obligados a dejar el Spotify Camp Nou lo antes posible, como son los casos de Ansu Fati o Ferran Torres. De este modo, Joan Laporta lograría dejar hueco en la plantilla, y también conseguiría algunos ingresos interesantes. Y ya se ha comenzado a plantear la contratación de algún futbolista que pueda resultar interesante, y que cumpla con los requisitos que buscan. Por ejemplo, Donyell Malen es una opción que parece muy llamativa.

Hace unos años ya estuvo en la agenda, cuando aún defendía los colores del PSV Eindhoven, pero acabó quedando descartado por la grave lesión de rodilla que sufrió, que paralizó su posible desembarco. Poco tiempo después, acabó firmando por el Borussia Dortmund, y allí se ha convertido en un crack de talla mundial, demostrando su velocidad, su potencia y su olfato goleador tanto en la Bundesliga como en la Champions League.

El ex del Arsenal o del Ajax finaliza contrato en 2026, y ya tiene decidido que no quiere renovar. No está contento en el Signal Iduna Park, y mucho menos viendo los irregulares resultados que están consiguiendo este año tras la llegada de Nuri Sahin al banquillo. Ya ha comunicado que su intención es hacer las maletas cuanto antes, y estudia con calma todas sus opciones de futuro. Y como es lógico, la opción de ir al Barça le seduce especialmente.

Laporta ha mantenido los primeros contactos con Malen y con su agente, y puede hacer una apuesta por el internacional holandés. Aunque todo dependerá del precio de salida que exija el combinado aurinegro.

Porque no quiere pagar ninguna locura por el atacante de 25 años de edad.