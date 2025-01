Leo Messi experimenta la mayor traición de su carrera, peor que la de Joan Laporta

Leo Messi ha tenido que soportar algunas traiciones muy dolorosas a lo largo de su dilatada carrera profesional, y sin duda alguna, una de las más recordadas es cuando se vio obligado a salir del Barça. A pesar de que Joan Laporta le garantizó que no habría ningún tipo de inconveniente en renovar su contrato y que podría seguir en el club de su vida, no tuvo de otro remedio que acabar diciendo adiós en contra de su voluntad en verano de 2021.

El presidente no pudo cumplir con su palabra, y su renovación no fue aceptada por La Liga, al no entrar dentro del presupuesto y no poder cumplir con el Juego Limpio Financiero, lo que le llevó a firmar por el Paris Saint-Germain, donde vivió dos campañas realmente complicadas. Y desde 2023, milita en las filas del Inter de Miami, el que probablemente será su último equipo antes de colgar las botas, y retirarse definitivamente del fútbol profesional.

Allí se encuentra muy a gusto, y ha tenido la oportunidad de volver a compartir vestuario con algunos de sus mejores amigos, con los que ya coincidió en el vestuario del Spotify Camp Nou, como es el caso de Sergio Busquets y de Jordi Alba, que se incorporaron en el mismo momento que ‘La Pulga’, y Luis Suárez, que aterrizó unos meses más tarde, después de haber pasado por Gremio de Porto Alegre. Pero aún soñaba con reencontrarse con otro íntimo amigo.

Porque largo y tendido se ha estado hablando acerca de la posibilidad de que Neymar Junior llegara a la franquicia de David Beckham, aprovechando que su contrato con el Al-Hilal expira en junio. Su paso por Arabia Saudí ha sido un completo fiasco, y las lesiones le han privado de poder disputar más de 10 encuentros en estos últimos dos años, lo que provoca que ambas partes quieran separar sus caminos. Y Messi esperaba que aterrizara en Estados Unidos.

Sería la tercera vez que coincidieran, tras jugar juntos en el Barça y en el PSG, pero en un giro inesperado de los acontecimientos, el mago brasileño se ha decantado por volver al Santos, donde se formó y se dio a conocer. Y próximamente se puede anunciar su llegada, ya que no se descarta que se incorpore en este mismo mes de enero.