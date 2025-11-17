Luis de la Fuente toma la decisión más difícil desde que es seleccionador que deja fuera al mejor de España

Luis de la Fuente está teniendo que afrontar muchas decisiones difíciles desde que es seleccionador de España. El técnico, a la hora de dar las convocatorias, está teniendo que dejar fuera de las listas a jugadores que, en un principio, son de los mejores en su posición, pero que también están sufriendo problemas físicos que les impiden que puedan dar el 100% en el combinado nacional.

Uno de ellos es Rodri Hernández, el penúltimo Balón de Oro y uno de los mejores centrocampistas del mundo. Aun así, el jugador no está teniendo un inicio de temporada nada cómodo en el Manchester City, ya que las lesiones le están afectando mucho y están impidiendo que pueda estar bajo las órdenes de Pep Guardiola en estos primeros meses del curso, lo que dificulta su presencia en la selección.

Rodri Hernández ya no tiene garantizada la titularidad con España

El madrileño ya se ha perdido las dos últimas convocatorias de España por su estado de forma y, a día de hoy, ya no tiene garantizada la titularidad en el caso de que pueda volver a jugar con la Roja. Aunque sea uno de los mejores en su demarcación, en la selección también han irrumpido otros jugadores como Martín Zubimendi que lo están haciendo muy bien en la medular.

Por eso, parece complicado que Rodri pueda volver a ser una pieza fundamental en el combinado nacional si no vuelve a su mejor estado de forma, algo que, a día de hoy, está siendo cuestionado en el Manchester City, ya que Pep Guardiola no acaba de explicar qué le ocurre. La realidad es que el centrocampista no se acaba de recuperar de molestias físicas y eso está preocupando.

De la Fuente confía en otros jugadores para el centro del campo

Por lo tanto, está por ver qué ocurrirá con Rodri en las próximas llamadas de la selección. Si no tiene ninguna lesión, lo más probable es que esté en la lista de Luis de la Fuente para el Mundial que se disputará el verano que viene en Estados Unidos, México y Canadá, pero a diferencia de otras épocas, el madrileño ya no tiene garantizada la titularidad en el centro del campo de España.