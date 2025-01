Más barato que Gyökeres e igual de bueno, el delantero que se acaba de ofrecer al Barça

Mientras siguen apareciendo especulaciones acerca del futuro de Robert Lewandowski, quien ha recibido una propuesta mareante desde Arabia Saudí, el Barça no descansa en su búsqueda por un nuevo delantero centro, pensando ya en la próxima temporada. Joan Laporta y Deco tienen abierto un casting en el que no dejan de aparecer nuevos nombres que resultan francamente interesantes, y entre ellos se puede destacar el de Viktor Gyökeres, la gran estrella del Sporting de Lisboa.

Su rendimiento desde que aterrizó en Portugal ha sido sencillamente brutal, lo que ha provocado que sea vinculado a las mejores escuadras del planeta. El año 2024 fue el máximo goleador de todo el planeta, y ha hecho méritos más que de sobra para ganarse un traspaso a un conjunto mucho más poderoso. Y su precio, de alrededor de 80 millones de euros, tampoco es ninguna barbaridad, por lo que existen muchos interesados en la puja.

Desde el Spotify Camp Nou están muy atentos a la situación del fenómeno sueco, al que controlan muy de cerca, pero no es la única alternativa que controlan. Porque tampoco pierden de vista a otros futbolistas como Alexander Isak, Jonathan David o Benjamin Sesko. Aparte, son plenamente conscientes de que el fichaje del artillero nacido en el año 1998 no será sencillo por la increíble competencia con la que se van a encontrar en la subasta.

Y ahora ha aparecido una nueva oportunidad que también vigilan atentamente, y que consideran que es igual de atractiva que la de Gyökeres, aunque su coste sería notablemente inferior. Porque en el Barça también manejan informes altamente recomendables de Santiago Giménez, quien ya lleva tres años en las filas del Feyenoord, donde se ha consagrado como uno de los goleadores más fiables y regulares del momento.

16 tantos ha anotado el mexicano en los 19 encuentros en los que ha participado, y bastaría con poner encima de la mesa unos 50 ‘kilos’ para que pueda dejar los Países Bajos. Un crack al que Laporta y Deco también siguen con atención, después de que se haya ofrecido personalmente hace poco, a través de su agente.