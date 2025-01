Mikel Arteta se entera de que la estrella del Arsenal está negociando con Florentino Pérez a sus espaldas

Mikel Arteta ha recibido una pésima noticia, tras enterarse de que una de las grandes estrellas del Arsenal ha recibido la llamada del Real Madrid. Florentino Pérez se ha marcado como una de sus prioridades la llegada de un nuevo central de perfil galáctico para la próxima campaña, y la opción que más parece seducirle en estos momentos es la que tiene a William Saliba como protagonista, considerado por mucha gente como el mejor del planeta.

Las impresionantes actuaciones que viene realizando a lo largo de los últimos años en el Emirates Stadium no han pasado desapercibidas para los ojeadores del cuadro blanco, que no han dudado en aconsejar esta incorporación. Están convencidos de que puede ser el socio de lujo para Antonio Rüdiger en el eje de la zaga, viendo los problemas con las lesiones que han tenido Eder Militao y David Alaba, que actualmente no están disponibles para Carlo Ancelotti.

El defensa francés hace tiempo que está afianzado como uno de los líderes del combinado ‘gunner’, que en su momento realizó una importante inversión para que pudiera abandonar el Saint-Étienne, cuando apenas era un crío. Pero tuvo que superar una serie de cesiones por el Niza y por el Olympique de Marsella antes de poder regresar y consolidarse en el once inicial, algo que acabó logrando hace ya unas tres temporadas.

Desde entonces, no ha habido nadie capaz de discutirle el puesto, y para Arteta es innegociable, junto a Gabriel Magalhaes. Es uno de los sustentos del Arsenal, y uno de los motivos por los que su equipo encaja tan pocos goles. Desde el Santiago Bernabéu tienen echado el ojo a Saliba desde hace tiempo, y ha pasado a ser un asunto primordial, por lo que Florentino Pérez podría realizar una gran inversión para intentar que salga de Londres en 2025.

A sus 23 años, todavía tiene mucho futuro por delante, y el Madrid tendría que realizar una inversión cercana a los 80 millones de euros, lo que le convertiría en uno de los zagueros más caros de toda la historia.

Puede ser uno de los bombazos que concreten en verano, junto al de Trent-Alexander Arnold o Alphonso Davies.