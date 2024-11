No es Florian Wirtz, la otra joya del Bayer Leverkusen en la agenda del Barça y del Real Madrid

Hay muchos jugadores del Bayer Leverkusen que tienen ofertas para marcharse próximamente, e iniciar un nuevo desafío en otro lugar, pues el excepcional rendimiento que han mostrado alguna de sus piezas no ha pasado desapercibido. Este puede ser el caso de Alejandro Grimaldo, Victor Boniface o Jeremie Frimpong, aunque sin duda el ejemplo más destacado de todos es el de Florian Wirtz, considerado como uno de los mejores atacantes del mundo.

Es la gran estrella del equipo que dirige Xabi Alonso, y este año sigue manteniendo un nivel fantástico. Los nueve goles y las cuatro asistencias que ha logrado confirman que no es flor de un día, y que por lo tanto el nivel que exhibió durante la pasada campaña no es una simple casualidad. Y hay escuadras que ya tienen preparada una ofensiva para tratar de firmar al canterano del Colonia, que no saldrá del BayArena por menos de 130 millones de euros.

El Bayern de Múnich es el conjunto que más insiste en su llegada, ya que quiere reunirlo con Jamal Musiala, con el que ha demostrado tener una conexión increíble cuando han coincidido en la selección alemana. Pero también figura en los planes del Paris Saint-Germain, del Liverpool o del Manchester City. Y por supuesto, del Barça y del Real Madrid, que no pierden de vista la evolución del media punta nacido en el año 2003.

Aunque no es la única joya del cuadro ‘aspirinero’ que Joan Laporta y Florentino Pérez están siguiendo con atención, pues hay otro joven talento que está logrando cautivar a los ojeadores. Su nombre es Francis Onyeka, y a pesar de su insultante edad, apenas tiene 17 años, ya ha logrado disputar algunos encuentros con el primer equipo, dejando destellos muy interesantes. Se desenvuelve en la misma zona que Wirtz, y también puede actuar como extremo.

Es internacional con todas las categorías inferiores de la ‘Mannschaft’, a pesar de tener la nacionalidad nigeriana, y en Leverkusen están convencidos de que puede ser la próxima perla que salga de la cantera y que brille en la élite.

El Barça y el Madrid estarán muy atentos a todo lo que haga.