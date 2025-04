No se habla con Pep Guardiola desde hace meses y trata de cambiar el Manchester City por el Barça

La tensa situación que vive el Manchester City ha influido, de manera inevitable, en el ambiente que se respira dentro del vestuario. Hay jugadores que, como es lógico, no se encuentran satisfechos con los pésimos resultados que ha cosechado el equipo a lo largo de la temporada, y que se plantean hacer las maletas, como hará Kevin de Bruyne, quien ya ha anunciado su despedida a final de curso. Y hay otros que tampoco están contentos con sus minutos.

Aquí es donde nos encontramos con Jérémy Doku, que en sus primeros meses en el Etihad Stadium causó una grata impresión, y sorprendió con las destacadas actuaciones que realizó. Estuvo simplemente soberbio, y dio la razón a Pep Guardiola, que fue el principal valedor de su llegada, y el que apostó en todo momento por él. Pero las cosas han cambiado radicalmente en este año, en el que ha perdido mucho protagonismo en los esquemas.

No solo ha dejado de ser titular, sino que ni siquiera es la principal alternativa entrando desde el banquillo, y se ha visto relegado al ostracismo. Ha pasado más tiempo sentado que jugando, y sus oportunidades han sido a cuentagotas, lo que ha hecho que lleve meses sin hablarse con el entrenador catalán. Así que ya tiene prácticamente tomada la decisión de buscarse un nuevo desafío, e iniciar un desafío en alguna escuadra donde pueda ser más importante.

Y el crack belga no ha perdido el tiempo, y no ha tardado en comunicarle a su agente que comience a ofrecer sus servicios a otros grandes equipos de Europa, entre los que se encuentra el Barça. A sabiendas de que Joan Laporta y Deco valoran la posibilidad de incorporar a un nuevo atacante que dé más alternativas a Hans-Dieter Flick, el prometedor extremo nacido en el año 2002 no lo ha dudado y ha hecho saber que estaría encantado de aterrizar en La Liga EA Sports.

El City está totalmente abierto a prescindir de Doku, y a estudiar las propuestas que reciban, pero teniendo en cuenta que desembolsaron la friolera de 60 millones de euros en su día, lo que también está claro es que no lo van a regalar.