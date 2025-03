Olvidado por Luis de la Fuente pese a ser una estrella; tiene una oferta para irse con Cristiano Ronaldo

Luis de la Fuente ha presentado recientemente la convocatoria para medirse a los Países Bajos en los cuartos de final de la UEFA Nations League, y como era de esperar, ha habido algunas novedades llamativas. Por ejemplo, el debut de Raúl Asencio, quien ha entrado en lugar de Dani Vivian y de Aymeric Laporte, y podrá estrenarse con la selección española absoluta. Algo totalmente merecido después del impacto que ha tenido en las filas del Real Madrid.

Asimismo, también ha sorprendido ver el regreso de Íñigo Martínez, que parecía haber quedado fuera de los planes de ‘La Roja’, con la que hace mucho tiempo que no iba, o la apuesta por mantener a Marc Casadó, Yeremi Pino, Álvaro Morata, Ferran Torres o Mikel Oyarzabal, que no se encuentran en su mejor momento. Y en las ausencias más destacadas, sorprende no ver a Alejandro Balde, quien se encuentra de nuevo a un gran nivel, y en especial, a Isco Alarcón.

Tras sufrir una grave lesión que le dejó sin posibilidad de acudir a la Eurocopa y que le hizo perderse los primeros meses de la temporada, está de nuevo al 100%, y es uno de los responsables de la remontada del Real Betis Balompié, que atraviesa una racha espectacular. Han perdido solamente un encuentro de los últimos ocho, y ha formado una conexión temible con Antony, fichado en el mes de enero, y con el canterano Jesús Rodríguez.

Las increíbles actuaciones del de Arroyo de la Miel le han servido para que de nuevo se hable de su convocatoria con España, pero contra todo pronóstico, De la Fuente ha optado por dejarlo fuera. Un jarro de agua fría para el canterano del Valencia, quien también es protagonista por un rumor que ahora lo coloca lejos del Benito Villamarín, después de haber recibido una propuesta impresionante procedente del Al-Nassr, donde podría reencontrarse con Cristiano Ronaldo.

De hecho, ha sido ‘El Bicho’ quien ha solicitado que hagan todo lo posible por firmar a Isco, quien fue uno de sus mejores socios durante el tiempo que compartieron vestuario en el Santiago Bernabéu, y al que espera convencer para que le acompañe en su aventura por la liga de Arabia Saudí.