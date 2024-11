Pep Guardiola aprovecha la crisis del Real Madrid y llama al intocable de Ancelotti

Pep Guardiola se ha aprovechado de la crisis que vive el Real Madrid, para intentar llevarse a una de las grandes estrellas del club, y a uno de los hombres de absoluta confianza de Carlo Ancelotti. El Manchester City tampoco se encuentra en su mejor momento ahora mismo, pero tienen decidido acudir al mercado para reforzar algunas demarcaciones donde existe un notable margen de mejora, y uno de los objetivos que se han marcado es Fede Valverde.

Sin duda es uno de los mejores futbolistas del planeta, y puede ocupar cualquier demarcación encima del terreno de juego. El entrenador catalán estaría encantado de poder tener en sus filas a un crack de sus habilidades y de su polivalencia, y quiere convencerlo para que salga del Santiago Bernabéu, donde ahora mismo no es feliz, debido a los malos resultados que hay, y al ambiente tan tenso que se respira en el vestuario.

La llegada de Kylian Mbappé ha sido un problema más que una solución, y ‘El Pajarito’ está harto de ver como muchos de sus compañeros no se esfuerzan ni corren, mientras él tiene que hacer todo el trabajo sucio. Tampoco se siente cómodo en el nuevo rol que le ha asignado el entrenador italiano, ni con el sueldo que percibe, que no refleja su importancia. Y para echar más leña al fuego, su mujer ha dedicado una serie de ‘tweets’ que reflejan que el charrúa no está a gusto.

Florentino Pérez tiene motivos para estar preocupado con Fede, que por primera vez en su vida está dispuesto a sentarse a negociar para abandonar el Madrid, al que llegó cuando era apenas un niño. Y lógicamente, sabe que no le faltarán ofertas para elegir, siendo la del City la más interesante desde el punto de vista económico y deportivo. Podría irse a un proyecto tan ambicioso o incluso más que el de Ancelotti, y probar suerte en una competición que siempre es atractiva para cualquier futbolista, como la Premier League.

Guardiola le podría garantizar ser indispensable y jugando en una posición más avanzada, sin tantas responsabilidades defensivas como las que tiene ahora. Y por supuesto, en el Etihad Stadium bañarían a Valverde en oro con una ficha descomunal.

Puede ser el sustituto de Kevin de Bruyne, si en el Madrid no consiguen retenerlo.