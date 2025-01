Pep Guardiola encuentra a los tres traidores que lo quieren echar del Manchester City

El Manchester City coleccionó un nuevo batacazo para la colección, justo cuando parecía que comenzaban a asomar la cabeza de nuevo, y a iniciar una racha de resultados interesantes. Tras la derrota contra el Paris Saint-Germain, en la que desperdiciaron una ventaja de dos goles, se han quedado al borde del abismo en la Champions League, y están obligados a sumar una victoria en la última jornada, contra el Brujas, para poder pasar de ronda, y no quedarse en la calle a las primeras de cambio.

Pep Guardiola acabó con un enfado terrible tras la actuación de su equipo, y hay tres jugadores que quedan señalados por su pésima actuación, después de que mostraran una actitud insolente y despreocupada, siendo Kevin de Bruyne el primero de ellos. No solo no apareció en las jugadas de ataque ni aportó nada, sino que encima no se le vio presionar ni esforzarse en ningún momento, e iba caminando por el campo, lo que ha provocado que sea blanco de muchas críticas.

No parece estar comprometido con el proyecto, y ya tiene la cabeza en otro sitio, al finalizar contrato en el mes de junio, y encontrarse en conversaciones con varias escuadras de Arabia Saudí para retirarse bañado en oro. Pero no es el único, ya que Manuel Akanji también dejó mucho que desear, y está realizando una campaña nefasta, mostrándose muy por debajo de las expectativas, lo que ha provocado que fichen a dos nuevos centrales en este mes de enero, como han sido Vitor Reis y Abdukodir Kushanov.

Y es que el otro central, Rubén Días, que hasta hace poco era el mariscal de la zaga, también está irreconocible, cometiendo muchos más errores de lo habitual, y como sucede con sus compañeros, mostrando una implicación nula y una capacidad de sacrificio inexistente. Los tres son los grandes perdedores tras la cita en el Parque de los Príncipes, y existe la posibilidad de que a partir de ahora dejen de ser imprescindibles en las alineaciones.

La relación de todos ellos con Guardiola es más distante que nunca, y muchos medios sugieren que están intentando hacerle la ‘cama’, razón por la que no se dignan a dar el 100%.