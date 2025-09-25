Pep Guardiola está ensuciando la renovación de Frenkie De Jong con el Barça

El futuro de Frenkie de Jong vuelve a estar en el aire. El centrocampista neerlandés todavía no ha cerrado su renovación con el FC Barcelona, y desde Inglaterra ya planean un golpe maestro. Pep Guardiola, que lleva años soñando con tenerlo bajo sus órdenes, ha pedido al Manchester City que haga todo lo posible para ficharlo antes de que firme su continuidad en el Camp Nou.

Para Guardiola, el ex del Ajax es el futbolista perfecto para su sistema. Su calidad en la salida de balón, su visión de juego y su capacidad para adaptarse a distintas posiciones en el centro del campo lo convierten en un objetivo prioritario. La operación, sin embargo, no será sencilla: De Jong no piensa en salir del Barça, donde se siente pieza clave y protegido por Hansi Flick, que lo considera absolutamente intocable.

El City, entre seducir a De Jong o esperar su renovación

En el Manchester City saben que será difícil convencer al jugador. Pero también tienen claro que una gran oferta económica podría hacer que De Jong se replantee su futuro. El plan pasa por seducirlo con un proyecto competitivo, lleno de estrellas, y con la posibilidad de pelear cada temporada por la Champions League, algo que todavía se le resiste en el Barça.

No obstante, en el club inglés tampoco descartan esperar a que De Jong renueve para después negociar directamente con el Barça y pagar un traspaso. La idea es clara: Guardiola quiere fichar al neerlandés, pero sin romper los lazos con el club de su vida, al que sigue teniendo un cariño inmenso.

Rodri, la clave de la operación

La clave de todo está en el futuro de Rodri. El técnico catalán teme que el madrileño escuche ofertas y decida marcharse en un futuro cercano. En ese caso, De Jong sería el relevo ideal. Y si Rodri continúa, el propio Guardiola lo ve como un acompañante perfecto, formando un tándem que podría ser letal en el centro del campo.

Así pues, el Manchester City mueve ficha y pone a Frenkie de Jong en el centro de su agenda. El Barça resiste y Hansi Flick lo defiende como pieza fundamental, pero el interés de Pep Guardiola amenaza con convertirse en una tentación demasiado grande.