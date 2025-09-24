Hansi Flick le comunica a Raphinha que se podría quedar en el banquillo por culpa de Lamine Yamal

Si hay algo que parece ley de vida, es el hecho de que cada vez que Marcus Rashford se enfrenta al PSG, hace un partidazo. En sus dos últimos cruces contra el PSG en Liga de Campeones, el delantero inglés jugó a un nivel superlativo y fue el responsable, o bien de la eliminación de los parisinos, como pasó con el United, o de la casi eliminación de un PSG que lo pasó realmente mal a la hora de frenar los embates de un Marcus Rashford que mostró su mejor versión y que quedó muy cerca de dar la campanada y enviar a casa a los de Luis Enrique.

Consciente de esta situación, Hansi Flick habría comenzado a plantearse muy seriamente la posibilidad de darle la titularidad a Marcus Rashford, ya que sabe que el inglés está en un momento álgido de confianza y no darle la titularidad sería como pegarse un tiro en el pie. Sin embargo, eso podría acabar provocando que Raphinha se quede fuera del once inicial en un partido clave de Champions, algo que no entra, para nada, en los planes del jugador ni de nadie.

Lamine quiere forzar

La razón de todo es que Lamine Yamal quiere forzar y, después de la decepción del Balón de Oro, no ve un mejor escenario que el de la Champions League para reivindicarse delante de todo el mundo y demostrar que no darle el galardón fue un error. En can Barça saben que no está en plenas condiciones, pero si él dice que quiere jugar, va a ser muy complicado pararlo. Especialmente siendo una dolencia en el lumbar que se puede minimizar con un pequeño pinchazo en el músculo afectado.

Raphinha no aceptará ser suplente

Sin embargo, el problema de verdad radica en el hecho de que, con Rashford casi asentado en el once, el que debería quedarse fuera es un Raphinha que no va a digerir nada bien eso de no jugar de inicio en Liga de Campeones contra el PSG. Algo que entienden todos en el equipo. Incluso Hansi Flick, que ha sido muy delicado con el de Porto Alegre.

Así pues, a Hansi Flick se le queda una papeleta realmente complicada a la hora de gestionar la delantera de cara al partido contra el PSG. Y es que cualquiera que se quede en el banquillo, lo va a hacer con una cara larga.