Pep Guardiola logra el fichaje gracias a Endrick, rechaza al Real Madrid y se va al Manchester City

Pep Guardiola está a punto de robarle al Real Madrid a un jugador que ocupaba un lugar especial en la lista de objetivos que se había marcado Florentino Pérez, y que había sido recomendado personalmente por Juni Calafat. Porque debido a la búsqueda de un nuevo especialista para el eje de la zaga, un nombre que había ganado enteros en la agenda era el de Vitor Reis, al que han estado siguiendo con especial atención durante los últimos meses.

Y los informes que habían completado eran realmente positivos, al haber demostrado un nivel sublime en el primer equipo del Palmeiras, pese a su temprana edad. Tiene unas condiciones muy interesantes, y un margen de progresión al que no se atreven a ponerle techo, y esto ha llevado a que en el Santiago Bernabéu se plantearan seriamente desembolsar los 40 millones de euros que solicitan a cambio de la contratación del defensa de 18 años, que sigue siendo juvenil.

Es sin duda la zona que más problemas ha generado a Carlo Ancelotti, a raíz de las graves lesiones de Eder Militao y David Alaba, y la salida de Nacho Fernández en verano. Jesús Vallejo no entra en los planes, Aurelien Tchouaméni no se siente cómodo en ese rol y al margen de la fantástica irrupción que ha tenido Raúl Asencio, es innegable que el cuadro blanco necesita firmar a un nuevo especialista. Pero la perla brasileña no acabará aterrizando.

Viendo las nulas oportunidades que su íntimo amigo Endrick, con el que compartía vestuario hasta hace unos meses, ha tenido desde su llegada al Madrid, Vitor Reis ha decidido descartar esta opción, pues no quiere que le pase lo mismo. Y Guardiola ha aprovechado las calabazas a Florentino Pérez para conseguir llevárselo al Manchester City, que ya tiene lista una oferta formal para poder concretar esta incorporación en los próximos días.

Los ingleses también necesitan mejorar la defensa, viendo la increíble cantidad de goles que han encajado en los dos últimos meses de competición, y esperan que el crack del Palmeiras pueda ser la solución a los problemas que atraviesan.

Caso cerrado.