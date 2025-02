Pide perdón a Florentino Pérez, se equivocó firmando por el Manchester United y sueña con ir al Real Madrid

No todos los jugadores pueden presumir de haber rechazado al Real Madrid en algún punto de su carrera, pero Leny Yoro es uno de ellos. Durante el pasado verano estuvo en conversaciones constantes con Florentino Pérez, y parecía ser el elegido para ocupar el hueco que dejó vacante Nacho Fernández tras mudarse a Arabia Saudí, pero a última hora, y cuando todo estaba prácticamente visto para sentencia, se decantó por firmar con el Manchester United.

Los ‘diablos rojos’ presentaron una oferta mucho más convincente a su club, el Lille, pagando casi el doble de lo que ofrecían desde el Santiago Bernabéu, mientras que al futbolista también le ponían sobre la mesa un sueldo mucho más elevado, y le garantizaban mucho más protagonismo. Y es que con Carlo Ancelotti estaba destinado a ser el cuarto central de la plantilla, por detrás de Antonio Rüdiger, de Eder Militao y de David Alaba.

Pero el tiempo ha demostrado que el joven zaguero de apenas 19 años cometió un grave error. Porque en el cuadro blanco podría haber tenido un papel fundamental gracias a las numerosas lesiones que se han producido en la defensa, mientras que en Old Trafford no ha acabado de ser importante para Rubén Amorim, y casi no pudo jugar a las órdenes de Erik Ten Hag por culpa de una grave lesión que sufrió al poco de ser presentado, y que le mantuvo de baja varios meses.

Sin dejar pasar por alto el delicado momento que vive el United, que no acaba de encontrar el rumbo y está cosechando unos resultados muy discretos, que han provocado que estén lejos de la pelea por algún título, mientras que en la Premier League ocupan una decepcionante decimotercera posición, y corren el riesgo de quedarse fuera de competiciones europeas el próximo curso. Lógico que Yoro ya esté arrepentido.

Y no ha dudado en contactar de nuevo con Florentino Pérez para pedirle disculpas, y trasladarle que estaría encantado de llegar, esta vez sí, al Madrid durante el próximo mercado de verano.

No obstante, ahora tiene las puertas totalmente cerradas, y ha desaparecido de la lista de objetivos.