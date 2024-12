Priorizó el dinero de Arabia antes que su amor al Barça, pide volver, pero Laporta le cierra las puertas

Joao Cancelo no tuvo la paciencia necesaria para esperar al Barça, y no pudo decir que ‘no’ a la irrechazable oferta que le llegó desde Arabia Saudí, más concretamente, procedente del Al-Hilal, que le puso un dineral encima de la mesa. Joan Laporta y Deco le pidieron que esperara, y que tenían previsto realizar un esfuerzo para conseguir su contratación a título definitivo, tras haber pasado una temporada a préstamo, en la que fue intocable para Xavi Hernández.

Estaban buscando la manera de llegar a un acuerdo con el Manchester City, que exigía unos 20 millones de euros, una cantidad realmente accesible. El problema es que en el Spotify Camp Nou no tenían el dinero necesario, tras habérselo gastado todo en la contratación de Dani Olmo y de Pau Víctor, y la fórmula que contemplaban para retener al canterano del Benfica era una nueva cesión, pero con una obligación de compra a final de curso.

Mientras ambas partes negociaban, y había optimismo en el seno de la entidad culé, apareció la escuadra de la Saudi Pro League, que puso encima de la mesa todo lo que los ingleses pedían, y le ofrecieron un salario astronómico y desorbitado al lateral de 30 años, que provocó que acabara abandonando Europa. Una decisión de la que ya es muestra profundamente arrepentido, pues no se ha acabado de adaptar a su nueva vida en un país tan diferente al que estaba acostumbrado.

Cancelo ya está buscando una salida de forma desesperada, y ha pedido a Jorge Mendes que haga todo lo posible para sacarlo de Arabia en el mes de enero. Una oportunidad que el agente luso ha aprovechado para volver a contactar con el Barça, y colocar encima de la mesa la firma de su cliente, pero se ha encontrado con una negativa tajante e instantánea por parte de Laporta, que no perdona al futbolista portugués, y del que ya no quiere saber nada.

En su día no le hizo caso y no quiso esperar, y ahora ya no está en la agenda. Aparte, no están dispuestos a desembolsar la cantidad que haría falta para que abandone el Al-Hilal, que evidentemente no lo regalará.