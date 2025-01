Rechaza a Laporta, no quiere ser el nuevo De Jong y está negociando para ir a Italia

La búsqueda de un nuevo lateral derecho en el Barça ha llevado a Joan Laporta a estudiar muchas opciones en el mercado. Jules Koundé es absolutamente indispensable en los sistemas de Hans-Dieter Flick, y se encuentra en un estado de forma pletórico, como demostró en el Clásico contra el Real Madrid, y más recientemente, en la goleada frente al Real Betis Balompié, en la que anotó dos goles, si bien uno fue anulado por el VAR no sin polémica mediante.

El problema es que no tiene a un sustituto de garantías en la plantilla que convenza al técnico alemán, que ha demostrado una confianza nula en las capacidades de Héctor Fort, al que se le busca una salida a préstamo. Por ello están en la obligación de encontrar a un especialista para el carril diestro, y han aparecido nombres como los de Andrei Ratiu, del Rayo Vallecano, o Marc Pubill, del Almería. Y también podíamos encontrarnos con Devyne Rensch.

Ya hace tiempo que espían al crack del Ajax, que está totalmente afianzado en el primer equipo desde que era apenas un juvenil, completando una serie de actuaciones portentosas, en las que había dejado muestras de su increíble talento y su brillante porvenir. Ronald Koeman lo recomendó en su día, y en el Spotify Camp Nou ahora estaban valorando muy seriamente la opción de incorporarlo a sus filas, y aprovechar que queda libre en junio.

Deco ya se había atrevido a mantener las primeras conversaciones con su representante, pero contra todo pronóstico, el futbolista nacido en el año 2003 ha desechado la idea de aterrizar en el Barça. Porque no quiere ir a una escuadra que no le puede prometer minutos, y no quiere que le suceda lo mismo que a Sergiño Dest, que vivió una pesadilla durante su estancia en España, o a Frenkie de Jong, que es considerado como la ‘oveja negra’ del vestuario.

Son los dos últimos jugadores en llegar a Barcelona desde Ámsterdam, y Rensch no quiere tomar el mismo camino. Así que tendría un acuerdo muy avanzado con la Roma para probar suerte en la Serie A.