Se acabaron las indisciplinas en el Real Madrid: Xabi Alonso acepta la oferta del Manchester United

No están siendo momentos nada sencillos en Chamartín en la situación con Fede Valverde. El centrocampista uruguayo no acaba de encajar con Xabi Alonso y, tras sus palabras en rueda de prensa, donde, de forma más o menos sutil, dejó caer que se negaba a volver a jugar en banda, especialmente como lateral, se quedó en el banquillo, en lo que parecía ser una respuesta muy contundente por parte del entrenador del Real Madrid, que tiene claro que no puede permitir este tipo de comportamientos. Da igual si vienen de un crack consagrado como Fede o de un joven que todavía no se ha asentado en el equipo.

Todo esto llegó a su máximo exponente cuando Fede decidió no ponerse a calentar con el resto de suplentes, durante la previa del partido entre el Real Madrid y el Almaty. Una decisión muy sorprendente por parte del uruguayo que ha comenzado a tensar la cuerda de una forma que, de seguir así, la única solución posible va a ser la de dejar salir al propio Valverde, al que no le van a faltar las ofertas.

El Manchester United, listo para pescar

Ante esta situación, desde Inglaterra señalan que el Manchester United ha emergido como uno de los principales candidatos a tratar de seducir a Fede Valverde en caso de que tome la decisión de dejar el Real Madrid. Y es que, por parte de Xabi Alonso, la decisión es muy sencilla. Si cambia de actitud y pone fin a sus indisciplinas, va a contar con él. Si no cambia, a la que llegue una buena oferta va a tener que salir, ya que no quiere notas disonantes dentro del vestuario.

El Manchester United, que hace tiempo que busca a un buen mediocentro, tendría en Fede una oportunidad única para reforzar su centro del campo con un fichaje absolutamente estelar. Los diablos rojos nunca han tenido miedo a la hora de poner dinero encima de la mesa y en el Real Madrid comienzan a pensar que la venta de Fede podría no ser una mala idea.

Así pues, a pesar de que hasta ahora siempre había sido un futbolista ejemplar, Fede Valverde ha iniciado una guerra con Xabi Alonso y el resultado puede acabar comportando la venta inmediata del uruguayo al Manchester United.