Florentino Pérez le ha pedido, personalmente, que cambie, está perjudicando al Real Madrid

Florentino Pérez está intentando que el equipo se recupere después de la humillación recibida en el derbi madrileño contra el Atlético de Madrid. Por eso, el presidente del Real Madrid bajó al vestuario tras el partido para darle ánimos a sus jugadores, a pesar de que la situación y el ambiente eran muy difíciles. Además, también quiso hablar personalmente con una estrella.

El máximo mandatario blanco le pidió a Vinicius que cambiara su actitud tóxica, ya que está perjudicando seriamente al Madrid en varios aspectos, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Florentino entiende que el brasileño a veces pueda recibir críticas injustificadas y el apaleamiento por parte de rivales o aficiones contrarias, pero le ha pedido que no se deje controlar por ello.

El presidente tiene claro que el futbolista no puede continuar con este comportamiento en el campo, ya que ensucia la imagen de la entidad madrileña, teniendo en cuenta que en prácticamente cada partido, se ven imágenes de Vinicius enfrentándose a alguien y sus compañeros lo tienen que separar, algo que se ha repetido de manera constante en los últimos años en muchos campos.

Por eso, Florentino quiere que Vinicius rectifique su actitud y se lo ha pedido en multitud de ocasiones, especialmente cuando la situación era más preocupante tras varios episodios polémicos. De momento, el carioca no ha cambiado en exceso, y aunque sí que es verdad que ha rebajado un poco la tensión en el campo, sigue teniendo sus trifulcas en encuentros que perjudican al Madrid.

El brasileño está lejos de su mejor nivel en el Madrid

De hecho, en el club madrileño ya no descartan un posible traspaso del brasileño si su comportamiento no cambia y su rendimiento tampoco, ya que sigue estando lejos de su mejor versión, la que le llevó a estar muy cerca del Balón de Oro. Ahora, ese Vinicius está completamente desaparecido y en la entidad madrileña algunos creen que ya no se volverá a ver a ese jugador en el Madrid.