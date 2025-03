Se cansa de esperar la llamada de Flick y del Barça y ya tiene un acuerdo con el Chelsea

Un jugador que lleva mucho tiempo esperando la llamada de Hans-Dieter Flick para ir al Barça es Leroy Sané, que se ha ofrecido de manera reiterada a lo largo de los últimos meses, aunque nunca ha recibido respuesta. Sabe que Joan Laporta y Deco buscan refuerzos para la parcela ofensiva, y está convencido de que él es una opción más que interesante, gracias a sus increíbles condiciones técnicas y físicas, y a la experiencia que acumula durante su carrera.

Además, conoce perfectamente a ‘Hansi’, con el que ya trabajó previamente tanto en la selección alemana absoluta como en el Bayern de Múnich. Precisamente, fue él quien solicitó a la directiva esta incorporación, cuando todavía militaba en las filas del Manchester City, y provocó que pagaran unos 50 millones de euros para poder traerlo de regreso a la Bundesliga. Por ese motivo, estaba convencido de que esta historia se repetiría de nuevo.

El canterano del Bayer Leverkusen y del Schalke 04 no tenía ninguna duda de que su compatriota le abriría las puertas del Spotify Camp Nou, una opción que le resulta muy interesante, ya que estaría encantado de probar suerte en La Liga EA Sports. Pero parece que esto no será así, al no haber tenido en ningún momento negociaciones ni mucho menos una oferta encima de la mesa, por lo que tiene decidido que no esperará más, y estudiará otras opciones.

Sané queda libre el 30 de junio, y creía que el Barça aprovecharía esta oportunidad para ficharlo sin la necesidad de tener que pagar absolutamente nada como compensación. Por suerte para él, sí que hay otras escuadras que estarían encantadas de poder tenerlo a su disposición, y una de ellas es el Chelsea, que ya ha comenzado a mover ficha con la intención de asegurarse su firma, y llevarse el gato al agua. Y Todd Boehly tendría un acuerdo casi sellado.

Enzo Maresca pide todavía más pólvora para el ataque, y el germano es una de las gangas del mercado de verano, de modo que su próxima aventura se puede encontrar en Stamford Bridge, y vivir una nueva experiencia en la Premier League.