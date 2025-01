Se ha atrevido a decir ‘no’ a Flick, descarta al Barça y su futuro estará en el Bayern de Múnich

Un futbolista que estaba en los planes del Barça por recomendación de Hans-Dieter Flick ha acabado optando por descartar la idea de vestir de azulgrana, y se ha comprometido con otra escuadra, en este caso, por el Bayern de Múnich, que recientemente hizo oficial el acuerdo. Porque una de las grandes oportunidades que ofrecía el mercado de verano era Tom Bischof, quien es considerado como una de las mayores perlas de su país.

Ha realizado una serie de actuaciones brillantes en las filas del Hoffenheim, donde ya es la gran estrella a pesar de que apenas cuenta con 19 años, y era juvenil hasta hace unos pocos meses. Tiene una progresión espectacular, y unas cualidades que le han llevado a ser comparado de forma recurrente con Toni Kroos, uno de sus mayores referentes. Y el hecho de finalizar contrato el 30 de junio y no querer renovar le hacía ser todavía más interesante si cabe.

El entrenador alemán no dudó en poner encima de la mesa de Joan Laporta y de Deco el nombre de su compatriota, como una apuesta para el futuro, pero también para el presente, y reforzar la medular en caso de que Frenkie de Jong acabe saliendo. No tenía dudas de que podía encajar perfectamente en su estilo de juego, y triunfar en el Spotify Camp Nou, pero no han podido hacer nada para evitar que se acabe comprometiendo con la institución teutona.

Los de Vincent Kompany han sido mucho más rápidos y se han llevado el gato al agua, convenciendo a Bischof para que aterrice en el Allianz Arena, y firme un contrato de larga duración, cubriéndose las espaldas ante una posible despedida de Joshua Kimmich y de Leon Goretzka. Así que el prometedor futbolista ha repartido calabazas al resto de equipos que se habían interesado en su incorporación, como era el Barça, pero también el Chelsea, el Manchester United, el Borussia Dortmund, la Juventus e incluso el Real Madrid.

Conviene no perder de vista su progresión en las filas del Bayern, donde puede llegar a convertirse en uno de los mejores del planeta en su puesto.