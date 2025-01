Se pelea con Arne Slot, desea dejar el Liverpool junto a Salah y se ha ofrecido al Barça

Mohamed Salah no es la única estrella que tiene prácticamente decidido que quiere dejar el Liverpool. Hay otro jugador que también se está planteando hacer las maletas, pero en esta ocasión, no porque ya dé por finalizada su etapa allí y quiera iniciar un nuevo desafío, al llevar muchos años, sino porque tiene una relación realmente fría con Arne Slot, al que no soporta. Y esto se debe a la poca confianza y a la poca continuidad que le ha brindado.

Porque Darwin Núñez sí que era titular de manera habitual a las órdenes de Jürgen Klopp, y aunque estuviera constantemente en el blanco de las críticas, el técnico alemán siempre le defendió y siguió manteniendo su apuesta por él. En cambio, tras el aterrizaje del nuevo entrenador, procedente del Feyenoord, se ha tenido que conformar con disputar los encuentros intrascendentes, y siendo un mero revulsivo, algo que ha provocado que no esté satisfecho.

Ha sido la última opción en las rotaciones, por detrás de Luís Díaz, Cody Gakpo o Diogo Jota, y su paciencia se ha agotado. Hay que recordar que llegó a Anfield con el cartel de refuerzo estrella, y todavía a día de hoy es el fichaje más caro de la historia de la entidad, después de que pagaran la friolera de 85 millones de euros para sacarlo del Benfica, donde se dio a conocer mundialmente, tras un breve paso de apenas un año por el Almería, en La Liga Hypermotion.

El uruguayo nunca ha acabado de cuajar en Liverpool, y antes que quedarse y ser un actor completamente secundario, estudia sus opciones de futuro y se ha ofrecido a otras escuadras donde pueda ser más importante. Y entre los equipos que han recibido su llamada se encuentra el Barça, que mantiene activo el casting de un nuevo ‘9’, considerando que Robert Lewandowski ya tiene 36 años, y aún no ha ampliado su compromiso, que expira en junio.

Joan Laporta y Deco han estudiado las contrataciones de Viktor Gyökeres, Alexander Isak o Erling Haaland, y Darwin ha hecho saber que estaría dispuesto a hacer un esfuerzo y bajarse la ficha para poder desembarcar en el Spotify Camp Nou.

No obstante, es una alternativa que no acaba de seducir a Hans-Dieter Flick por completo…