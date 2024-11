Se repite el caso Vinicius con un final dramático para el Barça, acabará en Francia

El Barça está muy cerca de ver como se repite un nuevo caso Vinicius Junior, y una nueva perla sudamericana acaba en otro lugar cuando su fichaje ya se daba prácticamente por hecho. Porque como muchos recordarán, la actual estrella del Real Madrid tenía todo apalabrado y a punto de firma para aterrizar en la ciudad condal, y solamente faltaba el anuncio oficial, que parecía una simple cuestión de tiempo, para formalizar todo.

Pero cuando Josep María Bartomeu tenía todo listo para presentarlo, apareció Florentino Pérez, que estuvo mucho más rápido y astuto, y consiguió convencer al extremo nacido en el año 2000 a base de talonario. Le ofrecía mucho más dinero, tanto a él como al Flamengo, y esto fue lo que provocó que se decantara por un traslado al Santiago Bernabéu. El resto ya es historia, y tras un largo periodo de adaptación se convirtió en una de las estrellas del equipo.

No ha dejado de progresar desde entonces, y ahora ya es considerado como uno de los mejores futbolistas del mundo, estando muy cerca de ganar el Balón de Oro de este año, que finalmente fue a parar a manos de Rodrigo Hernández. En el Spotify Camp Nou aún se tiran de los pelos por dejar escapar al astro brasileño, pero es una historia que sucedió de nuevo con Rodrygo Goes y con Endrick. Y ahora, puede ocurrir lo mismo con Rayan, que no irá a la capital española, sino a Francia.

Más concretamente, a las filas del Olympique de Lyon, que tiene todo cerrado para que llegue en el mes de enero, y sea un refuerzo de lujo de cara a la segunda parte de la temporada. Es un extremo zurdo que estaba en los planes del Barça desde hace tiempo, que mantenía una estrecha vigilancia de su progresión, y Deco había recomendado personalmente a Joan Laporta esta contratación, que tenía un coste cercano a los 14 millones de euros.

Por desgracia, el diamante de Vasco da Gama ya tiene decidido dónde se encontrará su próximo desafío, y dará el salto a Europa para jugar en la Ligue 1.

A sus apenas 18 años, es un crack al que habrá que tener controlado de cara al futuro.