Se siente engañado por Guardiola, quiere salir del Manchester City y gusta en el Real Madrid

Entre los refuerzos que aterrizaron en el Manchester City durante el mes de enero nos podemos topar con Abdukodir Kushanov, que fue el elegido para tratar de solventar gran parte de los problemas defensivos que habían exhibido hasta el momento. Fue una apuesta personal de Pep Guardiola, que había quedado asombrado con las destacadas actuaciones que había realizado en las filas del modesto Lens, y que le prometió que tendría un papel fundamental en los esquemas.

Así que le convenció para que rechazara el resto de ofertas que había recibido, que no eran pocas, y terminó recalando en las filas de la escuadra inglesa, que tuvo que abonar cerca de 40 millones de euros a cambio. Y comenzó jugando con asiduidad, y teniendo el protagonismo que le habían garantizado, pero todo ha cambiado a lo largo de las últimas semanas, en las que ha desaparecido por completo de las alineaciones, y sin recibir explicación alguna.

Parece que el entrenador catalán no ha quedado satisfecho con el desempeño que ha mostrado el zaguero uzbeko, lo que le ha llevado a prescindir de él, y olvidarse por completo de su existencia. Una situación alarmante para el joven defensor nacido en el año 2004, que lógicamente no está satisfecho con el momento que atraviesa en el Etihad Stadium, algo que le ha llevado a plantearse sus opciones, y valorar con calma la idea de decir adiós.

Kushanov necesita jugar cada fin de semana para no arruinar el fantástico potencial que atesora, y si en el City no le prometen que las cosas cambiarán, para él no supondrá un problema volver a recoger sus pertenencias, y probar suerte en otro lugar. Se siente engañado y traicionado por Guardiola, y sabe que hay muchos equipos que siguen conservando su nombre en la lista de objetivos, como es el caso del Real Madrid, que no se ha olvidado de él.

Florentino Pérez ya estudió la posibilidad de lanzarse a por su contratación, que finalmente fue descartada por la aparición de los ‘citizens’ en escena, y ahora de nuevo puede valorar la idea de ficharlo, si acaba fallando Dean Huijsen, que ahora mismo es el gran candidato.