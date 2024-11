Será tan bueno como Pedri, y ha rechazado a Laporta y Florentino Pérez para ir a Inglaterra

En la Unión Deportiva Las Palmas se frotan las manos con su nueva perla. Después de haber traspasado a Pedri González al Barça en su día por una cifra récord, consiguiendo más de 30 millones de euros entre los pagos fijos y los variables, ahora se están preparando para otro traspaso que puede dejar aún más dinero en las arcas. Y es que tienen a un crack en la plantilla que ha conseguido llamar la atención de alguna de las escuadras más importantes del panorama.

No podemos estar hablando de otro futbolista que no sea Alberto Moleiro, quien está completando un año espectacular, a pesar de que los resultados colectivos no sean tan buenos, y se encuentren peleando por evitar el descenso de La Liga EA Sports. Aún y así, se ha echado el equipo a la espalda, como hizo Kirian Rodríguez el año anterior, y ya ha sido capaz de anotar cuatro goles en las 12 jornadas que ha disputado. Y es inevitable que acabe saliendo muy pronto.

Ya dan por perdido al atacante de 21 años, que solamente tiene contrato hasta 2026, y ha recibido una gran cantidad de llamadas para abandonar el equipo de su vida. Pero al menos esperan percibir mucho dinero a cambio, y le han colocado un precio de salida de 35 ‘kilos’. Y el Real Madrid ha aparecido como uno de los candidatos a acogerlo en sus filas, en caso de que Brahim Díaz o Arda Güler se despidan, algo que parece probable, al tener tan pocos minutos con Carlo Ancelotti.

Asimismo, el Barça también se ha posicionado por el internacional español sub 21, que si sigue a este nivel pronto puede recibir el premio de ir con la absoluta, puesto que Luis de la Fuente no lo pierde de vista. Pero el media punta nacido en Santa Cruz de Tenerife no se muestra convencido con un traslado al Santiago Bernabéu o al Spotify Camp Nou, y en caso de dejar el Estadio Gran Canaria, tiene muy clara cuál sería su prioridad, que es mudarse a la Premier League.

Moleiro tiene llamadas de clubes de máxima exigencia como el Liverpool, el Aston Villa o el Tottenham, y también de otros equipos como el Newcastle, el West Ham, el Everton o el Bournemouth, que le garantizarían más minutos.

Queda claro que su próxima aventura estará en las islas.