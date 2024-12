Sergio Ramos sorprende con su nuevo club, negociación encubierta para volver a jugar

Sergio Ramos se encuentra todavía en el limbo, de manera sorprendente, y no ha sido capaz de volver a encontrar un nuevo equipo tras abandonar el Sevilla hace medio año. No le han faltado ofertas para volver a los terrenos de juego, pero ha rechazado todas y cada una de ellas, al no resultarle lo suficientemente convincentes, la gran mayoría, procedentes de destinos exóticos como pueden ser Qatar, Japón o, sobre todo, Arabia Saudí.

La intención del camero era seguir en Europa, pero esta posibilidad ha quedado prácticamente descartada, y no le han llegado nuevas propuestas. Durante un tiempo, se especuló seriamente con su posible regreso al Real Madrid, tras conocerse la grave lesión de rodilla que volvió a sufrir Eder Militao, pero Florentino Pérez en ningún momento tuvo en cuenta esta opción, y la descartó rotundamente, por desgracia para el experimentado zaguero de 38 años.

Tenía la esperanza de poder volver al Santiago Bernabéu, de donde se fue en 2021 por la puerta de atrás, para aterrizar en el Paris Saint-Germain, una decisión de la que todavía se muestra profundamente arrepentido. Y ahora, la opción de futuro que ha cobrado fuerza y ha ganado enteros en las apuestas para acabar jugando otra vez en la élite es la de que acabe en Sudamérica. Y más concretamente, en Argentina, como hizo Iker Muniain, flamante fichaje de San Lorenzo.

Pero en el caso de Ramos, lo haría para defender los colores de Boca Juniors, uno de los equipos más prestigiosos y poderosos del país. Juan Román Riquelme, presidente de la escuadra de Buenos Aires, ha empezado a valorar la posibilidad de certificar un nuevo bombazo, como lo fue la llegada de Edinson Cavani, y hacerse con los servicios del andaluz. Y ya habrían existido las primeras conversaciones con René Ramos, hermano y agente de Sergio.

La opción de que acabe recalando en La Bombonera ha cobrado fuerza, y puede ser su próxima aventura, y quién sabe si quizás la última, antes de colgar las botas definitivamente.

Sería un broche de oro a una carrera de ensueño, y podría seguir aumentando su imponente palmarés.