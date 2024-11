Si Ancelotti sigue, abandonará el Real Madrid, ya está negociando con el Manchester United

Carlo Ancelotti está en el ojo del huracán por las malas sensaciones que está dejando el Real Madrid esta temporada, como demuestran los resultados que han cosechado por ahora. No está siendo capaz de encajar a las estrellas que tiene a su disposición, y esto explica el discreto rendimiento de Jude Bellingham, o sobre todo, de Kylian Mbappé, que están a años luz de su mejor versión. Y ya se especula con su destitución si las cosas siguen igual.

La decepción que existe en el Santiago Bernabéu es enorme, y mucha gente no acaba de comprender porque el técnico italiano no se decide a hacer cambios, y tener la valentía de sentar a algunos titulares para dar la oportunidad a los menos habituales, o a los talentos más prometedores de la cantera. Siempre juegan los mismos, y esto ha hecho que muchas piezas del vestuario comiencen a estar hartas, como Arda Güler o Endrick. Y también, Fran García.

Su primer año vistiendo de blanco no fue como esperaba, a pesar de haber conquistado la Champions League, pues tuvo un rol totalmente residual. Algo que asumió y entendió a la perfección, debido a que Ferland Mendy se encontraba en un estado de forma pletórico, y se consagró como un pilar indispensable. Pero ahora que el ‘23’ no está dando la talla, el manchego no entiende porque ‘Carletto’ sigue apostando por él en cada encuentro.

El ex del Rayo Vallecano se siente preparado para ayudar al Madrid y aportar la profundidad y la proyección que necesitan en la banda izquierda. En los pocos minutos que ha estado encima del campo ha demostrado que ha progresado una barbaridad en los últimos meses, y que está a la altura de las exigencias. Pero Ancelotti no opina lo mismo, y sigue teniéndolo apartado de sus planes, obligándole a jugar en los partidos sin importancia, cuando hace rotaciones.

Fran ya no aguanta más, y si las cosas siguen como hasta ahora, y el transalpino no es despedido, optará por dejar la capital de España. Ya ha recibido algunas ofertas interesantes, y una de las que más le convencen llega desde el Manchester United.

Rubén Amorim ha pedido la incorporación de un nuevo lateral zurdo, y García ha aparecido como uno de los candidatos.