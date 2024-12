Traicionó a Ancelotti, no está triunfando en la Premier y se ofrece al Real Madrid, que lo rechaza por Asencio

Leny Yoro fue uno de los jugadores que más especulaciones protagonizaron a lo largo del último verano, y estuvo muy cerca de aterrizar en las filas del Real Madrid. Florentino Pérez consideraba que era un fichaje primordial para mejorar la zaga tras la salida de Nacho Fernández con rumbo a Arabia Saudí, e hizo todo lo posible para asegurarse la llegada del canterano del Lille, que había sido recomendado personalmente por los ojeadores.

Veían en él a un nuevo Raphaël Varane, y estando todavía en edad juvenil ya había logrado dejar sensaciones fantásticas en la élite, erigiéndose en uno de los mejores centrales de la Ligue 1. Quedaba libre en 12 meses, y en el Santiago Bernabéu iniciaron los contactos para cerrar un acuerdo, y a un precio razonable, de unos 30 millones de euros. Carlo Ancelotti dio el OK a la operación, y contactó con el prometedor futbolista para acabar con las dudas que pudiera tener.

Pero todo se fue al traste después de la aparición del Manchester United. Los ‘diablos rojos’ ya habían firmado a Matthijs de Ligt, pero buscaban a otra pieza más para la retaguardia, y se decantaron por el jugador de 19 años. Presentaron una oferta muy superior, de más de 50 ‘kilos’, y al final acabó en la Premier League, donde no ha tenido suerte, pues una grave lesión le hizo estar de baja algunos meses, y ahora que ha regresado no ha logrado asentarse.

Yoro ha decepcionado con su rendimiento, y en estos momentos no es titular para Rubén Amorim. Así que ha vuelto a hablar con el Madrid para trasladar que se arrepiente, y que estaría encantado de vestir de blanco. Sin embargo, Florentino Pérez ya no quiere saber nada del galo, y mucho menos tras la fantástica irrupción en el primer equipo que ha tenido Raúl Asencio, que ha provocado que no sea urgente firmar a un nuevo central.

Porque con él, Antonio Rüdiger, el reconvertido Aurelien Tchouaméni y el cercano regreso de David Alaba, Ancelotti está satisfecho con los efectivos que tiene para el eje de la zaga.

Por lo tanto, las puertas están cerradas de par en par.