Traicionó al Barça, no encajó en el Real Madrid y De la Fuente lo controla después de asentarse en Italia

Iker Bravo es uno de esos jugadores que alcanzan la fama antes de haber cumplido ni siquiera la mayoría de edad. En el Barça era considerado como uno de los grandes talentos de la cantera, siendo parte de la generación del 2005 donde también se encontraban Dani Rodríguez o Sergi Domínguez, pero antes de firmar su primer contrato profesional, con 16 años, decidió marcharse al Bayer Leverkusen para probar suerte en otro país.

Una aventura que no salió como esperaba. Aunque tuvo la oportunidad de debutar en la Bundesliga y convertirse en uno de los futbolistas más jóvenes en tener minutos con el equipo ‘aspirinero’, sus problemas extradeportivos le llevaron a hacer las maletas apenas un año más tarde. Y quiso volver a casa, pero no para vestir de nuevo la elástica azulgrana, sino para recalar en el eterno rival, el Real Madrid, un movimiento que pilló a todos por sorpresa.

Sus redes sociales se llenaron de insultos y de amenazas, pero el delantero esperaba poder tener un futuro mucho mejor en el Santiago Bernabéu de lo que lo hubiera tenido en el Spotify Camp Nou. Por desgracia, no tomó una buena decisión, viendo que en los dos años que pasó por Concha Espina no jugó absolutamente nada en el primer equipo, y Carlo Ancelotti nunca lo tuvo en cuenta. De hecho, Raúl González tampoco contaba con él para el Castilla, y se vio limitado a jugar en el Juvenil A.

Esto llevó a Bravo a firmar por Udinese hace apenas unos meses, y en Italia comienza a dar muestras del gran talento que tiene dentro. Aún no se ha consolidado como titular indiscutible, pero ya ha dejado muestras interesantes de su capacidad para ver portería, y se ha estrenado como goleador en la Serie A. Y Luis de la Fuente no lo pierda de vista, pues considera que puede ser uno de los líderes de la selección española en un futuro no muy lejano.

‘La Roja’ necesita delanteros, y aunque Samu Omorodion ahora mismo es la gran esperanza, también hay muchas expectativas con la progresión de Iker.

Después de pasar por Barça y Madrid, en Italia tendrá que acabar de explotar.