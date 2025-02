Tres jugadores del Real Madrid piden a Florentino Pérez que se olvide de Xabi Alonso

Xabi Alonso no será bien recibido por todos los jugadores del Real Madrid, ya que hay algunos cracks que mantienen una excelente relación con Carlo Ancelotti, y que no quieren que sea destituido, razón por la que han pedido a Florentino Pérez que siga confiando en el entrenador transalpino, y que respete el contrato que tiene firmado, olvidándose de la posible llegada del técnico del Bayer Leverkusen. Además, los resultados de esta campaña no son tan malos como se dice.

Son segundos en La Liga EA Sports, pero empatados a puntos con el líder, el Barça, mientras que tienen un pie y medio en la final de la Copa del Rey tras vencer a la Real Sociedad en la ida. Y en la Champions League, están en octavos de final tras cargarse, y con autoridad, al Manchester United en la ronda previa, uno de los claros aspirantes al título. Y uno de los primeros futbolistas que ha querido proteger a ‘Carletto’ es Vinicius Junior.

Algo que no sorprende a nadie, pues tienen una estrecha relación, y el que fuera entrenador de Bayern de Múnich, Nápoles, Paris Saint-Germain, Everton, Chelsea o Milan se ha encargado de defender siempre al ‘7’ de las críticas. Ha sido el técnico que ha logrado convertirlo en uno de los mejores futbolistas del mundo, y que le ha otorgado libertad sobre el terreno de juego, como demuestra el hecho de que no esté obligado a realizar trabajo defensivo.

Fede Valverde es el otro crack del Madrid que no quiere saber nada de la llegada de Alonso, y que confía en que Ancelotti siga siendo el inquilino del banquillo del Santiago Bernabéu durante al menos otra temporada más. ‘El Pajarito’ es absolutamente imprescindible en los esquemas del experimentado mánager, y ha jugado prácticamente todos los minutos durante las últimas campañas, llegando incluso a actuar como extremo o lateral.

Y por último, tenemos a Thibaut Courtois, que estará eternamente agradecido a Carletto por haberle dado la oportunidad de disputar la final de la Champions League del año pasado, aunque estuvo casi todo el curso lesionado, y pese a las magníficas actuaciones que había completado Andriy Lunin.