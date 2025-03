Viktor Gyökeres negocia su llegada a España, y no es para jugar en el Barça

Bombazo de última hora el que se ha filtrado, y que asegura que Viktor Gyökeres se encontraría en conversaciones avanzadas para aterrizar en La Liga EA Sports. Pero no sería para recalar en el Barça, a pesar de que es un fichaje que gusta mucho a Deco, y que considera que es una oportunidad de mercado, al poder abandonar el Sporting de Lisboa por una cifra realmente apetecible, de 65 millones de euros, que lo convierte en un chollo.

Pero la renovación de Robert Lewandowski y la negativa de Hans-Dieter Flick a traer a un delantero centro de primer nivel, algo que no considera necesario en absoluto, ha provocado que el sueco no sea una prioridad en el Spotify Camp Nou. Por lo que está decidido que no realizarán ningún intento para firmarlo, algo que deja el camino despejado al resto de escuadras que también lo tienen en su agenda de cara al mercado de verano.

Y el Atlético de Madrid está entre los admiradores del goleador de 26 años, que es una de las opciones que maneja Diego Pablo Simeone, y que más convencen, para cubrir la más que probable salida de Antoine Griezmann. Ya han asumido que ‘El Principito’ no seguirá, pues ha dejado las puertas abiertas a su salida, para poner rumbo previsiblemente a Estados Unidos, y necesitan encontrar a un recambio de absolutas garantías.

Aquí es donde ha aparecido el nombre de Gyökeres, que en el Metropolitano están convencidos de que se entendería a las mil maravillas con Julián Álvarez, completando un ataque temible, y que podría ser un sucesor digno para el canterano de la Real Sociedad. Enrique Cerezo está dispuesto a realizar la inversión que necesitan para poder hacerse con los servicios del nórdico, quien vería con buenos ojos esta posibilidad, al poder garantizarle un rol como titular indiscutible.

No obstante, todavía habrá que superar la competencia que pueden ejercer otros conjuntos de la talla del Manchester United, del Chelsea, del Arsenal, del Liverpool, de la Juventus o del Paris Saint-Germain, una vez que el Barça ya se ha salido definitivamente de la puja.