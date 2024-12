Xabi Alonso inicia las negociaciones con la estrella del Real Madrid que tacha a Ancelotti de mentiroso

La paciencia se ha acabado para un jugador del Real Madrid que ya no confía más en la palabra de Carlo Ancelotti, y que tiene prácticamente decidido salir lo antes posible. Ya le ha trasladado a Florentino Pérez su intención de hacer las maletas en el mes de enero, y le han comenzado a llover ofertas de todas partes, pues es un crack muy solicitado, y que ha dejado grandes sensaciones siempre que le han dado la oportunidad de saltar al terreno de juego.

Precisamente por este motivo, Arda Güler no se explica la poca continuidad que ha tenido. En verano ya solicitó que le permitieran irse si no le garantizaban minutos, pero el técnico italiano intervino y le aseguró que sería muy importante en sus esquemas, a pesar de las llegadas de Kylian Mbappé y de Endrick. Algo que no se ha cumplido, pues únicamente ha jugado como revulsivo, entrando en los minutos de la basura, o en los encuentros intrascendentes.

Cuando todos los titulares habituales han estado disponibles, el otomano ha tenido que conformarse con estar en el banquillo del Santiago Bernabéu, y ni siquiera es la primera alternativa, ya que Brahim Díaz está por delante de él. El canterano del Fenerbahçe ya no aguanta más, y ha pedido a su agente que negocie todas las propuestas que le lleguen en las siguientes semanas, y hay ahora mismo hay una escuadra que está poniendo toda la carne en el asador.

Hablamos del Bayer Leverkusen, que ya contactó con Güler en el mercado estival, y ahora ha vuelto a mostrar un serio interés en reclutarlo, ya sea a préstamo o traspasado. Xabi Alonso ha quedado prendado de las habilidades técnicas que posee el ‘15’ del Madrid, y pretende aprovechar su enorme decepción con Ancelotti para convencerlo de su traslado a Alemania, siguiendo los pasos de Dani Carvajal, que también dejó el cuadro blanco para irse a los ‘aspirineros’.

El entrenador tolosarra le garantiza que tendrá un papel realmente importante en el BayArena, y puede ser un socio de lujo para Florian Wirtz.

Aunque parece complicado que Florentino Pérez se quiera deshacer del turco, y lo más probable es que solo acepte una cesión.