Xabi Alonso le dice que es mejor que se vaya, no tendrá minutos en el Real Madrid

Los días de David Alaba en el Real Madrid parecen contados. Su contrato termina el 30 de junio y, por el momento, no hay señales de renovación. Florentino Pérez no le ha presentado ninguna oferta, ni se espera que las conversaciones comiencen. Su rendimiento no ha sido el esperado y su salario resulta desproporcionado en relación a lo que aporta en el campo.

Cuando llegó al Santiago Bernabéu, lo hizo como un refuerzo de peso. Venía libre tras salir del Bayern de Múnich y debía cubrir la huella de Sergio Ramos. Al principio, lo logró con creces. Formó una dupla sólida con Éder Militão y se convirtió en pieza clave para Carlo Ancelotti. Juntos consiguieron una temporada histórica en 2021-2022: Supercopa de España, La Liga y Champions League.

Pero todo cambió con la lesión más temida por cualquier futbolista: la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla. La recuperación no fue sencilla. Las complicaciones retrasaron su vuelta más de un año y, cuando regresó, quedó claro que su mejor versión ya no estaba. Desde entonces, Alaba ha sido señalado en varios partidos y su influencia en el equipo ha caído notablemente.

Xabi Alonso no confía y el futuro se aleja del Madrid

El panorama se complicó aún más con la llegada de Xabi Alonso. El excentrocampista, ahora en el cuerpo técnico, no confía en las capacidades de Alaba para los partidos importantes. Solo ha disputado encuentros de menor relevancia, y ni siquiera contra rivales débiles ha logrado mostrar seguridad en la defensa. La sensación dentro del club es clara: es mejor que busque una salida.

Alaba ya estaría explorando opciones fuera de Europa. Según medios alemanes, su idea es firmar un último gran contrato. La Major League Soccer aparece como destino más probable, con equipos como New York City o Chicago Fire dispuestos a ofrecerle un proyecto atractivo. El Real Madrid, por su parte, cierra así un capítulo que tuvo momentos brillantes pero que terminó marcado por lesiones y decepciones.

El adiós de Alaba parece inevitable. Su historia en el Bernabéu será recordada por los títulos y la entrega en sus mejores años. Pero el presente indica que es momento de nuevos desafíos, lejos del club que lo recibió como una estrella y que ahora le sugiere buscar un futuro distinto.