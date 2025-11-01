Se va harto de Xabi Alonso, le ha pedido a Florentino Pérez que le ayuda a salir, si es en enero, mejor

Gonzalo García ha alcanzado un punto crítico en su relación con Xabi Alonso. El joven atacante, que ha mostrado destellos de calidad en etapas anteriores, no entra en los planes del técnico vasco y se ha visto relegado a un papel residual en el primer equipo. La falta de minutos y la percepción de que no tiene la confianza del entrenador han llevado a Gonzalo a tomar una decisión drástica: pedirle a Florentino Pérez que medie para facilitar su salida del Real Madrid en el próximo mercado invernal.

Según fuentes cercanas al club, Gonzalo ha expresado su deseo de no quedarse estancado en el banquillo y entiende que lo mejor para su desarrollo es encontrar un equipo donde pueda tener continuidad y demostrar su potencial. La postura de Alonso, firme en sus decisiones tácticas, no parece cambiar, lo que refuerza la urgencia del jugador por buscar nuevas oportunidades.

Posibles destinos y opciones en enero

Entre los clubes interesados, el Real Oviedo aparece como uno de los candidatos más serios para acoger a Gonzalo García. El equipo asturiano, que busca reforzar su plantilla con jóvenes talentos procedentes de grandes clubes, podría ofrecerle minutos y un rol destacado que le permita recuperar confianza y continuidad competitiva.

Además del Oviedo, no se descartan otras opciones en LaLiga o incluso fuera de España. Algunos equipos europeos de segunda línea estarían dispuestos a asumir su cesión o traspaso temporal, con la idea de potenciar su rendimiento y monitorear su evolución para un futuro regreso o venta definitiva. La intención del Real Madrid sería preservar su propiedad, pero al mismo tiempo garantizar que el jugador no pierda progresión ni motivación.

La decisión de Gonzalo García: no cuenta para Alonso

La salida de Gonzalo García, si se concreta, sería un alivio para el vestuario y permitiría a Alonso ajustar la plantilla a su medida. Sin embargo, también plantea un reto: el club debe encontrar un equilibrio entre dar oportunidades a jóvenes promesas y mantener competitividad en todas las líneas. Mientras tanto, el delantero espera que su petición sea atendida y que en enero pueda iniciar una nueva etapa donde se le valore y se le dé protagonismo en el terreno de juego.

Gonzalo García, decidido, busca un cambio que le permita relanzar su carrera lejos de la sombra de Xabi Alonso y del Real Madrid.