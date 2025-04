Xabi Alonso le ha comunicado que no cuenta con él y Florentino Pérez tiene la orden de echarlo del Real Madrid

Xabi Alonso no llegará al Real Madrid con la intención de hacer amigos, sino para liderar una revolución importante en la plantilla, a la que pretende dar un profundo lavado de imagen, que le permita recuperar el nivel competitivo que han perdido este año, y ser de nuevo un equipo temible. Está claro que las cosas no funcionan por muchas estrellas que haya en el vestuario, y hay algunas piezas que no han hecho méritos para seguir.

Y entre los primeros señalados del entrenador tolosarra para decir adiós y abandonar el Santiago Bernabéu tenemos a Lucas Vázquez, que ha podido gozar de un papel más protagonista de lo esperado gracias a la grave lesión de Dani Carvajal, y a las pocas alternativas que Carlo Ancelotti tiene en el flanco diestro. No obstante, siempre que ha tenido la oportunidad, ha preferido apostar por Fede Valverde para asumir ese rol, que ofrece mayores garantías.

Porque el gallego ha sido duramente criticado por sus pésimas actuaciones, en especial, en las grandes citas, en las que se le han visto las costuras, y ha sufrido una auténtica barbaridad. El último ejemplo de esto es la derrota frente al Arsenal en la vuelta de cuartos de final de la Champions League, en la que se vio constantemente superado y desbordado, y no pudo hacer para frenar las ofensivas rivales. Y su futuro ya no ofrece dudas.

Tras casi una década de manera ininterrumpida en el primer equipo del Madrid, acabará diciendo adiós para probar suerte en otro lugar, y sus principales opciones se encuentra en Qatar o en Arabia Saudí. Queda libre el 30 de junio, y en ningún momento han existido negociaciones con Florentino Pérez para renovar, a pesar de que el ‘17’ estaría encantado de quedarse, y firmar, al menos, por otro año más. Pero Alonso ha descartado esta posibilidad.

Ha dado la orden al presidente de permitir que salga a coste cero, y su hueco lo ocupará un nuevo fichaje, que puede ser Trent Alexander-Arnold o Jeremie Frimpong, quien ha sido recomendado por el todavía entrenador del Bayer Leverkusen, donde trabaja junto a él.