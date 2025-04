Xabi Alonso pide cuatro salidas innegociables para sustituir a Ancelotti en el Real Madrid

Xabi Alonso tiene todos los números para convertirse en el nuevo entrenador del Real Madrid para la próxima temporada. La eliminación del conjunto blanco en la UEFA Champions League ha sido la cruz definitiva para Carlo Ancelotti, y lo más probable es que el italiano no continúe siendo el técnico de la entidad madrileña el año que viene. Por eso, el tolosarra ya estaría planificando el siguiente curso.

El vasco y los dirigentes blancos han estado en conversaciones constantes durante esta temporada, ya que Florentino Pérez tiene claro que es el candidato ideal para relevar a Ancelotti. Aun así, Alonso le habría pedido al presidente tener poder de decisión a la hora de planificar la plantilla y habría pedido cuatro salidas innegociables para dar el sí definitivo a ocupar el banquillo del Santiago Bernabéu.

Xabi Alonso habría exigido cuatro salidas de jugadores del Madrid

Se trata de David Alaba, Lucas Vázquez, Eduardo Camavinga y Aurelien Tchouameni. El tolosarra tiene claro que no cuenta para nada con estos cuatro jugadores de cara a la próxima temporada y ya habría avisado al máximo mandatario blanco para que los ponga en el mercado o, directamente, no se le renueve el contrato, como es el caso de uno. Lucas Vázquez termina su vínculo con el Madrid a final de curso y Alonso no quiere que vuelva.

Por otra parte, y después de ver sus rendimientos en el terreno de juego, el vasco ha decidido prescindir de futbolistas como Alaba, Camavinga y Tchouameni, teniendo en cuenta que no han demostrado el nivel suficiente para poder estar en el equipo, al menos en algunos tramos de la campaña. Con el austríaco, su ciclo ha terminado por culpa de las lesiones, mientras que los franceses han sido muy criticados por sus pésimas actuaciones.

El vasco quiere hacer una revolución en la plantilla

Xabi Alonso quiere realizar una revolución total en la plantilla del Madrid de cara a la próxima temporada, ya que cree que con el equipo actual no se llegará a ningún sitio, como está a punto de pasar este curso, y quiere crear una plantilla a su medida para poder luchar por todos los títulos posibles el año siguiente.