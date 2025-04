Xabi Alonso sentencia a dos titulares del Real Madrid tras la derrota contra el Arsenal, no cuenta con ellos

Los días de Carlo Ancelotti en el Real Madrid están contados. Y por si alguien tenía dudas, las recientes derrotas frente al Valencia, y en especial, contra el Arsenal, han provocado que Florentino Pérez tenga decidido prescindir de él cuando acabe la presente temporada, a pesar de que todavía tiene un contrato válido hasta 2026. Y también está claro quién es el máximo favorito a tomar las riendas de la plantilla, un privilegio que recae en Xabi Alonso.

Han existido conversaciones constantes con el mánager tolosarra, que cuenta con una cláusula especial en su vínculo con el Bayer Leverkusen, que le permitiría irse al Santiago Bernabéu sin ningún problema. Y ya tendría el camino despejado para regresar a la que fue su casa durante un lustro, cuando todavía era futbolista en activo. De hecho, ya se habría atrevido a realizar una lista de fichajes, y a su vez, otra de bajas. Y un nombre que aparece en esta última es el de David Alaba.

Al entrenador español le ha quedado claro que su excompañero en el Bayern de Múnich ya no está capacitado para jugar al más alto nivel, y así se ha podido comprobar en encuentros como el de la Real Sociedad, o en el del Emirates Stadium, en el que sufrió lo indecible, y fue incapaz de frenar los ataques rivales. Desde su lesión, no ha vuelto a ser el mismo, y no está justificando su increíble sueldo, que le coloca como el segundo mejor pagado del vestuario, tan solo por detrás de Kylian Mbappé.

Pero no es la única estrella que Alonso se quiere cargar en caso de acabar aterrizando en el Madrid, y es que también ha solicitado a Florentino Pérez que no renueve el contrato de Luka Modrić, con el que también coincidió en su día, durante un par de temporadas. En Londres quedó reflejado que ya no puede soportar el ritmo de las grandes citas, algo lógico viendo su edad, y lo mejor es que dé un paso al lado, para dejar hueco a las nuevas incorporaciones que puedan realizar.

Xabi llegará dejando claro quién manda.