Xabi Alonso traiciona a Florentino Pérez y elige a su próximo club cuando salga del Bayer Leverkusen

Xabi Alonso tiene totalmente tomada la decisión de abandonar el Bayer Leverkusen cuando finalice la temporada. Allí ha hecho un trabajo espectacular, cogiendo al equipo cuando ocupaba posiciones de descenso, y llevándolo a conquistar su primera Bundesliga, además de una DFB Pokal y una Supercopa de Alemania, y todo esto, sin conocer la derrota. Sin olvidar que también disputaron la final de la Europa League, donde cayeron contra la Atalanta.

Todos los elogios que ha recibido se quedan cortos para el tolosarra, y este curso siguen con unos resultados muy positivos, aunque evidentemente, igualar lo del año anterior es casi imposible. Pero serán sus últimos meses al mando de la escuadra ‘aspirinera’, ya que cree que ha llegado el momento de iniciar un nuevo desafío. Y como es lógico, poco han tardado en aparecer los primeros rumores que le colocan en el banquillo del Real Madrid, como sucesor de Carlo Ancelotti.

El técnico italiano no está pudiendo exprimir el potencial de la plantilla, y no acompañan ni los resultados ni las sensaciones. Su proyecto da síntomas de claro agotamiento, y Florentino Pérez no está satisfecho por no haber podido encajar a Kylian Mbappé y a Jude Bellingham en el esquema, además de por su nula apuesta por la cantera. Su marcha en junio también se puede dar casi por segura, independientemente de que tenga contrato hasta 2026.

Y Alonso es el candidato que más convence para llegar al Santiago Bernabéu, aunque es una idea que todavía no pasa por su cabeza. Porque hay otra opción que parece seducirle mucho más, y es la de recalar en el Manchester City, para ser el reemplazo de un Pep Guardiola que cada vez está más claro que no ampliará el compromiso que tiene con los ‘citizens’, y que se tomará un año sabático después de prácticamente 10 años en la Premier League.

Los primeros contactos ya han existido, y en el Etihad Stadium consideran que Xabi sería un digno sucesor para el mánager catalán, con el que trabajó durante un par de años en el Bayern de Múnich, cuando aún era futbolista en activo.