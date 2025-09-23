Xavi Hernández es el elegido para ser el nuevo entrenador del Manchester United

El Manchester United ha decidido mover ficha y, según apuntan desde Inglaterra, ya tiene claro quién debe ser el relevo de Rúben Amorim en el banquillo de Old Trafford: Xavi Hernández. El exentrenador del FC Barcelona lleva tiempo en la agenda de los “diablos rojos”, y en el club inglés creen que su llegada sería el golpe de efecto que necesita un vestuario lleno de talento, pero sin rumbo claro.

Un perfil que genera ilusión en Old Trafford

En Mánchester ven a Xavi como un fichaje capaz de cambiar radicalmente el registro del equipo. Su estilo, basado en el control y en el fútbol ofensivo, supondría un contraste absoluto con la línea actual y ofrecería a la plantilla una identidad muy definida. Además, su nombre seduce tanto a jugadores jóvenes como a los más veteranos, que lo respetan como leyenda y referente del fútbol mundial.

La dirección deportiva del United considera que un técnico con el historial y el carisma de Xavi Hernández podría devolver la confianza al vestuario y enganchar a una afición que lleva demasiado tiempo esperando un proyecto sólido. Su pasado como líder del Barça campeón de todo y su éxito inicial en el banquillo culé son cartas de presentación que gustan mucho en Old Trafford. Y es que por lo visto con Amorim, los motivos para el optimsmo son mínimos, por no decir que son inexstentes en Mánchester.

La alternativa tras el “no” de Zidane

Antes de fijarse en Xavi, el club inglés intentó convencer a Zinedine Zidane, pero el francés ya tiene decidido que su futuro pasa por la selección de Francia. Esa negativa ha abierto la puerta a que el ex del Barça se convierta en la principal alternativa, un entrenador de perfil similar: carismático, con experiencia en vestuarios de élite y con un discurso capaz de ilusionar a jugadores y aficionados gracias a su pasado siendo uno de los mejores de la historia.

Así pues, en el Manchester United creen que Xavi Hernández podría ser el mejor remedio para revitalizar un grupo que necesita una figura a la que seguir. El reto ahora pasa por convencer al egarense de asumir un proyecto exigente, pero también lleno de oportunidades para demostrar su valía en la Premier League.