Xavi Hernández pidió su llegada al Barça, Flick la descartó y ha acabado firmando con Unai Emery

Aún mucha gente será capaz de recordar cuando Xavi Hernández se obsesionó completamente con la incorporación de Juan Foyth, allá por verano de 2022. En ese entonces, el Barça se acababa de despedir de Dani Alves, y la obsesión del entrenador catalán era firmar a un nuevo lateral derecho. Y el jugador del Villarreal era la opción que más parecía convencerle, pero al final se tuvo que olvidar de esta operación, debido a su elevado coste.

‘El Submarino Amarillo’ no estaba dispuesto a poner ninguna facilidad, y pedía una compensación cercana a los 40 millones de euros por un futbolista que era titular indiscutible y tenía contrato en vigor, y al que no querían perder. Y en el Spotify Camp Nou no disponían de suficiente presupuesto para poder afrontar esta inversión, tras haberse gastado mucho dinero en otros cracks como Robert Lewandowski, Jules Koundé o Raphinha.

Y Joan Laporta tuvo que recurrir a una solución ‘low cost’, como fue la de Héctor Bellerín, mientras que el internacional argentino permaneció en el Estadio de la Cerámica. Allí, no ha sido capaz de volver a rendir a su mejor nivel, por culpa de las lesiones que le han perseguido, alguna de carácter realmente grave, y esto ha hecho que pierda la titularidad y ya no sea importante en los planes del entrenador, Marcelino García Toral.

Por ello, el Villarreal ahora sí que estaba dispuesto a darle salida, pero el Barça ya no estaba interesado en Foyth, pues no es un jugador que acabe de convencer a Hans-Dieter Flick, que recomendó a Deco desechar este movimiento. Y el canterano de Estudiantes de la Plata está muy cerca de regresar a la Premier League, donde tuvo un breve paso por las filas del Tottenham. Pero en este caso, para aterrizar el Aston Villa, y reencontrarse con Unai Emery.

Los ‘villanos’ están dispuestos a apostar por él, y han presentado una oferta valorada en unos 10 ‘kilos’, que han provocado que acepten y den permiso al futbolista nacido en el año 1998 para ausentarse en los entrenamientos, y viajar a Birmingham para firmar su nuevo contrato con Monchi.