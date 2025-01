Zidane lo echó del Real Madrid, intentó aterrizar en el Barça y ahora está a un paso de irse con Messi

Sergio Reguilón fue en su día una de las grandes perlas del Real Madrid, y uno de los pocos jugadores capaces de afianzarse en el primer equipo directamente desde el filial, sin irse a otro lugar primero. Fue Santiago Solari quien lo consolidó en la titularidad, debido al discreto rendimiento de Marcelo, que tuvo un abrupto declive, pero la alegría no duró mucho para el futbolista nacido en el año 1996. Porque todo cambió con el regreso de Zinedine Zidane.

‘Zizou’ dejó de contar de la noche a la mañana con el canterano, y solicitó a Florentino Pérez que le buscara una salida, y trajera a otro lateral zurdo con más experiencia en la élite, siendo Ferland Mendy el elegido. Por lo que el ex del Logroñés se vio obligado a hacer las maletas, y aterrizó en el Sevilla a modo de préstamo, donde las cosas no le pudieron ir mejor en el único año que estuvo, teniendo un papel fundamental en la conquista de la Europa League.

Exhibió un nivel sublime, que no le sirvió para poder volver al Santiago Bernabéu, pero sí para poder irse a una de las escuadras más poderosas de la Premier League, como es el Tottenham. Allí, por desgracia, las cosas nunca le han ido bien, y su aventura en Londres ha sido una pesadilla, razón por la que regresó a España de la mano del Atlético de Madrid, donde tampoco cuajó, y estuvo a préstamo en las filas del Manchester United y del Brentford.

Durante el presente curso apenas ha acumulado un total de 41 minutos divididos en dos encuentros, y queda claro que no cuenta para Ange Postecoglou. Reguilón incluso probó suerte contactando con el Barça durante el último verano, una posibilidad que no se llegó a concretar, al no interesar a Hans-Dieter Flick. Y ahora puede acabar en la Major League Soccer, aprovechando que queda libre el 30 de junio, y no tiene ninguna intención de renovar.

Se encuentra negociando con Los Ángeles FC y con otras franquicias para llegar este mismo mercado de invierno, y por lo tanto podría competir contra Leo Messi, Jordi Alba, Sergio Busquets, Luis Suárez y compañía muy pronto.