Acaba contrato, no es titular como Kroos y Modric y da un notición al Real Madrid noqueando al Barça

Si algo ha demostrado Carlo Ancelotti a lo largo de la campaña es que, de los siete futbolistas que acaban contrato con el Real Madrid esta temporada, solamente Karim Benzema, Toni Kroos y Luka Modric cuentan con un rol capital en sus planes.

Mariano, Dani Ceballos, Nacho Fernández y Marco Asensio no han logrado afianzarse en el ’11’ del técnico italiano y por ello su continuidad en el Santiago Bernabéu cada vez está generando más incógnitas. Refiriéndonos al extremo mallorquín de 27 años, el jugador se encuentra negociando actualmente su extensión de contrato con Florentino Pérez, pero el presidente no termina de estar plenamente convencido de seguir apostando por Asensio a sabiendas de que su presencia en Chamartín podría entorpecer la llegada de otro jugador que sí sea de su total agrado, siendo Kingsley Coman, Kai Havertz, Paulo Dybala o Serge Gnabry los futbolistas vigilados por la casa blanca.

En tal caso, hoy Asensio es protagonista por un motivo diferente, un motivo que a su vez podría interferir en la decisión de Florentino, pero de forma positiva: el futbolista ha desechado la posibilidad de llegar al Barça el próximo verano. El conjunto catalán no se encuentra en una buena disposición económica y hacerse con Asensio a coste cero era una opción que Joan Laporta destapó a comienzos del curso a conciencia de que su eterno rival podría abrirle la puerta de salida del Bernabéu.

No obstante, el propio atacante español, aún a sabiendas de que podría no seguir en el Real Madrid la próxima temporada, ha decidido dejar de lado esta opción con cierta antelación para ratificar su deseo de seguir defendiendo la elástica blanca en la 23/24.

El gesto determinando

Recientemente en el Clásico liguero disputado entre el FC Barcelona y el Real Madrid en el Camp Nou Asensio anotó un gol que, tras varios minutos de incertidumbre, no subió al marcador por un ajustadísimo fuera de juego.

No obstante, lo verdaderamente reseñable fue la celebración del mallorquín, quien se señaló el escudo delante de los aficionados culés evidenciando su amor por el conjunto blanco y su no predisposición a poner rumbo a la Ciudad Condal si finalmente Florentino Pérez decide no renovar al futbolista.

Este gesto ha quedado corroborado poco más de un mes después con una información de El Partidazo de Cope en la que se confirma que en la celebración del gol anulado en el Camp Nou el futbolista español quiso simbolizar que fichar por el Barça nunca ha sido una vía de futuro para él.