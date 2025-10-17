Acuerdo cerrado, Diego Simeone avala su fichaje y dejará el Barça de forma inminente

Si hablamos de lo que pueden tener en común jugadores como David Villa, Antoine Griezmann, Luis Suárez y Memphis Depay, es que todos fueron delanteros de Barça y Atlético de Madrid y, por si fueran pocas las coincidencias, todos tuvieron un papel clave en el conjunto colchonero después de llegar absolutamente denostados en el Barça, que se ha acostumbrado a enviar a sus descartes para la posición de nueve al conjunto de un Diego Simeone que siempre es capaz de recuperar la mejor versión de esos veteranos para llegar a ganar ligas y títulos.

En este sentido, en el Atleti, conscientes de que tienen esta inusual capacidad para recuperar para la causa a delanteros veteranos, ya habrían puesto sus ojos en otro crack culé de avanzada edad. Y, como no podía ser de otra forma, el nombre no es otro que el de Robert Lewandowski, que ya ha dejado claro que no quiere abandonar España y podría considerar el Atleti como un destino ideal para mantenerse compitiendo al más alto nivel, mientras no tiene que dejar atrás a su familia para acabar su carrera en la otra punta del mundo.

Simeone da luz verde a Lewandowski

Al Cholo siempre le ha gustado tener un veterano en la posición de nueve. No le es tan importante que esté en plenitud física como que sea capaz de convertir en gol todos los balones que le llegan dentro del área. Y en eso, el polaco es uno de los mejores de la historia. Nadie pone el balón dentro de la red como él. Y es que con 36 años sumó más de 40 goles en un año. No hay mejor muestra de ello que esta.

El Barça no lo renueva

Por su parte, en can Barça saben que si quieren pueden renovar mañana a Lewy. Sin embargo, hay un sentir general de que el acuerdo está casi cerrado para dar carpetazo a la carrera de Lewandowski en el Barça. En el conjunto culé están encantados con el rendimiento del polaco y le darán una despedida con honores, pero ya no cuentan más con él.

Así pues, en el Atlético de Madrid ven con buenos ojos volver a pescar un nueve veterano y de leyenda en el Barça, reeditando así un fichaje que ya salió muy bien en el pasado como lo fue el de Luis Suárez.